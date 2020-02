Wilco Drent van Nieuw-Roden naar VEV’67

LEEK/NIEUW-RODEN – Wilco Drent (28) speelt volgend jaar voor VEV’67. Drent maakt op dit moment deel uit van de selectie van Nieuw-Roden uitkomend in de 3e klasse B, zondag. De TC van VEV’67 is zeer content met de komst van Wilco. Wilco speelt sinds z’n jeugd bij Nieuw-Roden. Hij is daar topscorer aller tijden ! Dit seizoen heeft hij al weer 17 keer gescoord.Zowel Wilco als VEV’67 hebben de intentie om te gaan voor een samenwerking voor langere tijd. Wilco is nog zeer ambitieus, vandaar deze stap. Hij hoopt z’n steentje bij te dragen aan de ambities van VEV’67.