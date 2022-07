Wilfred Dijkstra en Anet Timmer uitgezwaaid door leerlingen Eskampen

PEIZE – Je hoeft niet van goeie huize te komen om te weten voor welke club de directeur van de Eskampen in Peize is. Een lange sliert van kinderen en leerkrachten uitgedost in groen-witte shirts stond woensdagochtend langs de straat van de basisschool. Rond een uurtje of kwart voor negen reed luid toeterend de spelersbus van FC Groningen de straat in. Aan boord directeur Wilfred Dijkstra en juf Anet Timmer. Beide namen woensdag afscheid van de school en de leerlingen. Dijkstra en Timmer gaan beide een nieuw avontuur aan buiten het onderwijs. Het afscheid werd groots gevierd. De schoolboeken kwamen in ieder geval niet op de tafel!