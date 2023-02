Willem Jan Kroeze algemeen kampioen op biljarttoernooi

NORG – In café Zwaneveld is afgelopen weekend gestreden om het kampioenschap van Norg tijdens het jaarlijkse biljarttoernooi. Er werd door 40 deelnemers gespeeld op drie biljarts, in drie verschillende klassen. Op vrijdag- en zaterdagavond werden de voorronden gehouden. Op zondag speelden de beste 8 biljarters per klasse, middels een knock-out systeem, voor de eerste prijs. In klasse C zorgde Willem Jan Kroeze voor een verrassing. Met een nipte overwinning op Hendrik Hartlief werd Willem Jan de kampioen van deze klasse. Willem Jan Kroeze is op basis van het aantal winstpartijen in de voorronden en het gespeelde gemiddelde in de finale partijen gekroond tot algemeen kampioen van het toernooi. De hoogste serie tijdens het toernooi is gemaakt door Geert Jan Bolhuis. Hij maakte in een partij maar liefst 38 caramboles in een beurt. Bertus Rijks speelde in een partij tijdens het toernooi het hoogste percentage van het te maken gemiddelde, een score van 289 procent.