Willemijn Mignot komt naar Roden om haar debuutroman te signeren

“Het voelt als even weer thuiskomen”

PEIZE/RODEN – Haar binding met Peize begon in 2007 toen ze verhuisden naar de Dubbellooflaan. Hoewel ze later met haar gezin terugkeerde naar het dorp Laren, waar ze opgroeide, miste ze Peize, vooral in de vriendschappen en de muziek. Ze begon met het schrijven van verhalen en schreef haar debuutroman Lijndansen. Op 8 juli komt Willemijn Mignot naar Roden waar ze haar roman komt signeren.

“Onze oudste zoon Pepijn kwam destijds in groep 2 van De Eskampen en dochter Annick begon op de peuterspeelzaal. In 2009 werd onze jongste zoon Yves geboren. Zeker als de kinderen jong zijn, ontmoet je al snel andere ouders en kinderen. Op school, bij tennis, bij voetbal, maar ook door het maken van muziek, Paispop, Paiser Proms en het vrouwenkoor van Femmes Fabales. Ook al kwam ik uit een muzikale omgeving, nooit eerder had ik gezongen en maakte ik met zoveel plezier samen met anderen muziek. Het verdiepte de vriendschappen en de binding met Peize.”

In de jaren in Peize volgde ze de lerarenopleiding Nederlands en begon ze met lesgeven. De lerarenopleiding maakte ze niet af. De verhuizing naar Laren was onafwendbaar toen haar echtgenoot in die omgeving een nieuwe baan kreeg. “Ik bleef een tijd thuis om de kinderen in de nieuwe woonplaats weer ‘op gang’ te helpen.” Maar wat miste ze Peize en met het schrijven van Lijndansen vond ze een manier om de vriendschap en de (country)muziek die ze in het dorp had ontdekt, te verwerken. Haar debuutroman Lijndansen kan worden omschreven als een filmisch geschreven road novel over onverwachte vriendschap, acceptatie en de kracht van muziek.

“Heel bijzonder vind ik het dat mijn vriendinnen uit Peize, zowel bij de boekpresentatie, als bij de signeersessie in Roden zingen! En dat vrienden en vriendinnen aangeven naar de signeersessie in Roden te komen. Het voelt als even weer thuiskomen.” Willemijn heet u op 8 juli van 16.00 – 17.00 uur welkom bij Daan Nijman, met live-muziek van Famous In a Small Town.