‘Willen als club laten zien wat we te bieden hebben’

Leekster Eagles keert terug op hoogste niveau

LEEK – Afgelopen week werd duidelijk dat de Leekster Eagles volgend jaar weer terugkeren op het hoogste niveau. Door een uitbreiding van het aantal teams in de hoogste zaalcompetitie van Nederland, telt de Eredivisie straks zestien in plaats van twaalf clubs. Zo kan het dat de Eagles na zes jaar weer terugkeren in de felbegeerde Eredivisie.

Voor hoofdtrainer Martijn Alssema kwam het niet geheel als een verrassing. ‘De KNVB was al een tijdje bezig met een nieuwe competitieopzet. In totaal werden er vijf scenario’s aan de verschillende clubs voorgelegd, waaruit dit als beste scenario is gekozen. Eigenlijk zou die opzet pas over twee jaar worden gewijzigd, maar vanwege het coronavirus is er voor gekozen om dat nu al te doen.’

Het liefst had Alssema gezien dat Leekster Eagles zélf promotie had weten af te dwingen. ‘We stonden bovenaan, gelijk met Texel. Voor promotie spelen is toch leuker dan dit.’

De promotie naar de Eredivisie maakt dat de Leekster zaalvoetbalploeg straks verder moet reizen. ‘Vorig jaar moesten we nog naar Assen, Roden en voor de rest vooral naar Noord-Holland. Volgend jaar zitten we in Roermond en Vlissingen’, zegt Alssema. ‘Tja, dat is toch even wat verder.’ De competitie wordt uiteindelijk in twee delen gespeeld. ‘We spelen eerst twaalf wedstrijden, waarbij je dus niet iedereen treft. De nummers 1 tot en met 8 en 9 tot en met 16 spelen vervolgens een eigen competitie.’

Alssema denkt dat het hoofddoel lijfsbehoud moet zijn. ‘Niet degraderen, dat zou voor ons al mooi zijn. Als we tussen de plaatsen 10 en 12 komen, hebben wij het goed gedaan. Ik kijk vooral uit naar ontmoetingen met AFC en FC Eindhoven. Vorig jaar speelden wij nog twee keer tegen Hovocubo. Dan heb je het toch over één van de beste teams van Nederland. Dat maakt het heel speciaal.’

Leekster Eagles-voorzitter Peter Westra ziet in de terugkeer naar de Eredivisie vooral een avontuur. ‘Wij denken dat we als club meer te uitstraling krijgen door in de Eredivisie te spelen’, aldus Westra. En dat moet ook wel, want door de grote afstanden is extra sponsoring zeer welkom. ‘We willen als club laten zien wat we te bieden hebben, zodat we wat meer sponsors kunnen krijgen’, aldus Westra. ‘Maar ondernemers hebben het nu moeilijk, dus die hebben nu wat anders aan hun hoofd. Feit blijft dat er wat bij moet om onze terugkeer goed te laten verlopen. Zo gaan we dit jaar op trainingskamp, dat moet wel allemaal betaald worden.’

De nieuwe competitieopzet moet voor extra spektakel zorgen, laat Westra weten. De voorzitter is blij dat Leekster Eagles deel mag uitmaken van de ‘vernieuwde Eredivisie’. ‘We zijn zes jaar geleden gedegradeerd. Daarvoor speelden we twintig jaar lang op het hoogste niveau. Het is mooi dat we nu terugkeren en ik heb er vertrouwen in dat we zeker meekunnen in de competitie. Handhaving is zeker haalbaar. We hebben een goede mix van jonge jongens en wat meer ervaren spelers. Er staat een mooie selectie.’

Leekster Eagles heeft zich voor het komende seizoen versterkt met twee spelers van Zaalvoetbalvereniging Avanti uit Stiens.