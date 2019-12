‘Willen de sfeer van buiten in de huiskamers krijgen’

Omroep Westerkwartier wordt Omroep Zulthe

MARUM – Sinds Omroep Westerkwartier ook de gemeente Noordenveld bestrijkt, is de huidige naam achterhaald. Vandaar dat de omroep per 1 januari verder gaat als Omroep Zulthe. De vrijwilligersclub, die nu al zo’n 27 jaar in de lucht is, ondergaat dus binnenkort een transformatie. Niet alleen het dekkingsgebied van de omroep wordt uitgebreid, ook de werkzaamheden zelf zullen breder worden.

Zaterdagochtend, half tien. Jonge voetballers betreden een winderig sportpark De Holten, alwaar de nodige jeugdwedstrijden op het programma staan. Ingepakt in maillots en gewapend met handschoenen, betreden zij hun tegenstander tegemoet. Op het parkeerterrein van de voetbalclub komt Roelf Pijpker aangelopen. De Aduarder heeft vanochtend wat anders aan zijn hoofd. De wekelijkse zaterdagochtenduitzending welteverstaan. Samen met Froukje Zijlstra-Stulp en Monique Zuidema is hij vandaag verantwoordelijk voor Westervertier, een goed beluisterd programma van de omroep, met iedere week een sterke (en vaak hilarische) column van Sieger Zoutman.

Maar voor de uitzending kan beginnen, bereidt Roelf de studio voor. En dus is hij ruim op tijd om de deur van het slot te gooien. Van de buitenkant doet alleen een doek vermoeden dat hier Omroep Westerkwartier zetelt. Het kleine huisje lijkt verder in niks op het thuishonk van een omroep. Binnen blijkt dat anders. Hoewel klein, is het hokje van alle gemakken voorzien. Een wc, een klein keukentje en natuurlijk een gelikte studio, voorzien van professionele apparatuur. Roelf, sinds vier jaar betrokken bij de omroep, is er dan ook trots op. ‘Dit schuurtje was in het bezit van een oude varkensboer’, vertelt hij. ‘De omroep zelf staat al zo’n 27 jaar. Het is ooit opgezet door Molukkers die een eigen omroep wilden. Later nam de kerk het over en nog weer later namen vrijwilligers het over. Eerst heette het Omroep Marum. Later kwam de rest van het Westerkwartier erbij, waardoor de naam in Omroep Westerkwartier veranderde.’

De omroep draait al jaren voor de volle honderd procent op vrijwilligers. Dat is bewonderenswaardig, meent Roelf, die zelf ook in het bestuur zetelt. ‘Maar omdat we volledig op vrijwilligers draaien, betekent dat ook dat we lang niet altijd actueel kunnen zijn. Als er iets gebeurt, kunnen we niet in een handomdraai live gaan.’ En juist daarom moet de omroep op zoek naar originele invalshoeken en bijzonder nieuws. ‘We hebben iedere dag andere onderwerpen en een andere programmering. Vrijwilligers die bij ons iets willen doen, zijn altijd welkom. Wij kijken dan of het past binnen onze visie of niet. En negen van de tien keer is dat zo. Dan gaan we aan de slag.’

Nu het dekkingsgebied is uitgebreid, moet de omroep proberen voet aan land te krijgen in het Noordenveldse. ‘We moeten ons verdiepen in het gebied. Sinds april zijn we ook in Noordenveld bezig en langzaam maar zeker weet men ons meer te vinden. Het groeit, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn’, beaamt Roelf. ‘Ons doel is om ons eigen geluid te laten horen. We willen niet concurreren met andere media. Als wij als omroep de sfeer van buiten bij mensen in de woonkamer weten te krijgen, dan hebben wij het goed gedaan.’

Voor de omroep is het lastig in te schatten hoeveel luisteraars ze hebben. ‘Daar loopt RTV Noord ook tegenaan’, zegt Roelf. ‘Het is onmogelijk om dat exact te weten. Maar de respons is goed. Wanneer we storing hebben, krijgen we dat direct te horen.’

Wanneer Roelf, Monique en Froukje in de lucht zijn, komt bestuurslid Bert Flonk het thuishonk van de omroep binnenlopen. Hij sprak afgelopen jaar in bij de Noordenveldse gemeenteraad en nodigde de raadsleden uit om vooral eens langs te komen in Marum. Waar het college tegen het aanwijzen van de omroep adviseerde, dacht de raad er na een bezoek anders over. Zij besloten Omroep Westerkwartier juist wél aan te willen wijzen als gemeentelijke omroep. Hierdoor krijgen zij vanaf april subsidie van Noordenveld. ‘Het college was sceptisch. Niet per se over ons, maar over een lokale omroep in het algemeen. Ze hadden er niet echt goede ervaringen mee. Maar de raad raakte na een bezoek overtuigd. Daarnaast gaf de gemeente Westerkwartier te kennen blij met ons te zijn als omroep.’

De subsidie is voor vijf jaar. ‘Dat geeft rust en mogelijkheden’, zegt Bert. ‘We willen komend jaar ook meer met video aan de gang. Een professionele camera hebben we al. Nu zoeken we nog mensen die er handig mee zijn, zodat we onze eigen camera-items kunnen maken en bewerken.’

Omroep Zulthe

In 2020 bestaat Omroep Westerkwartier niet meer. Althans, niet onder die naam. Dan gaat de omroep verder onder Omroep Zulthe. ‘Vernoemd naar het Zulthermeer, de bijnaam van het Leekstermeer’, verklaart Roelf. ‘Het Leekstermeer zit tussen de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld in. Bovendien is het meer een verzameling van allerlei stromingen. En dat zijn wij als omroep ook. Vandaar dat de naam bij ons past.’