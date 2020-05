‘Willen vertier bieden, maar het moet netjes verlopen’

Sportverenigingen bereiden zich voor op versoepeling

REGIO – Sportverenigingen in de regio maken zich op voor een versoepeling van de coronamaatregelen. Er worden uitgebreide plannen opgesteld, die moeten voldoen aan specifieke eisen van onder meer de gemeenten. Zo gaf burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld te kennen dat er veel plannen worden ingediend. ‘Het ziet er overwegend goed uit’, aldus Smid. ‘Ik heb goede hoop dat veel verenigingen weer sport aan kunnen bieden.’

Bij ONR gingen ze afgelopen week alweer los. Erik Kloosterman, aanstaand hoofdtrainer van de eerste selectie en momenteel jeugdtrainer bij de oranjehemden, is blij dat ONR zo snel weer kon trainen. ‘We hadden ver van tevoren de scenario’s uitgewerkt. Een voordeel daarbij is dat onze vereniging niet zo heel groot is, waardoor er genoeg ruimte is om trainingen in goede banen te leiden’, zegt hij. Afgelopen week heeft alleen de jeugd onder de twaalf jaar getraind. Deze week begint men in Roden ook met de oudere jeugd. ‘Het is spannend hoe dat zal gaan. Zij mogen geen fysiek contact hebben, dus dan wordt het spelletje wel anders. Het echte leuke van voetbal, is er dan een beetje af. We gaan kijken hoe de trainingen bevallen en hoe wij die in gaan vullen. Mocht het toch niet bevallen, dan moeten we wat anders proberen. Of in het uiterste geval ermee stoppen.’

ONR had zich te houden aan de richtlijnen van de KNVB, NOC/NSF en de verordening van de gemeente Noordenveld. ‘We hebben een plan ingediend bij de gemeente en kregen al heel snel reactie. Dat was erg prettig voor ons’, aldus Kloosterman. ‘Met de ouders en kinderen verliep het eigenlijk vlekkeloos. We hebben geen problemen gehad om de richtlijnen te volgen. Ook de trainers hielden zich aan de afspraken. Zij werden vooraf geïnformeerd over hoe ze het moesten aanpakken.’

Bob van der Velde, voorzitter van KV Sparta uit Zevenhuizen, laat weten dat de korfbalvereniging drukdoende is om straks weer los te kunnen. ‘We hebben vanuit de gemeente Westerkwartier en de KNKV een brief gekregen, met daarin richtlijnen en regels. Achter de schermen werken we hard om dit alles mogelijk te maken.’ Dat het nogal wat voeten in de aarde heet, is een understatement. Maar toch denkt Van der Velde dat KV Sparta vanaf volgende week weer trainingen kan aanbieden. ‘Maar dat zeg ik even op persoonlijke titel’, benadrukt hij. ‘We hebben die hoop in ieder geval wel. Het is de bedoeling om volgende week weer te trainen. Uiteraard is het van belang dat alles netjes verloopt. We willen de jeugd, zeker in deze tijd van verveling, wat vertier bieden. Ik ga er van uit dat dit wel zal lukken en wij straks weer los kunnen.’

Ook korfbalvereniging Noordenveld heeft een uitgebreid plan geschreven. Uitgaande van de richtlijnen van het NOC/NSF en het korfbalprotocol van het KNKV, is er een eigen protocol opgesteld. Dit protocol is inmiddels al goedgekeurd door de gemeente Noordenveld, waardoor men afgelopen maandag (4 mei) weer begon met trainingen voor de D- en E-pupillen, en de C-aspiranten. De eerste week wordt er alleen training gegeven voor de eigen leden, maar als de richtlijnen goed worden nageleefd, zijn ook andere leden weer welkom. Aanmelden is daarvoor wel nodig, zodat men weet hoeveel kinderen er komen.

Grote opluchting bij heel veel kinderen die lessen bij Manage de Hulhorst in Roden. Zij mogen hun trouwe viervoeter weer bestijgen. Vanaf deze week zullen de lessen weer beginnen, laat managehouder Dick Wieken weten. Ook bij de Hulhorst gebeurt dat allemaal volgens de richtlijnen die hen door de KNHS, NOC-NSF en de gemeente Noordenveld zijn opgedragen. ‘De lessen vinden alleen plaats in de buitenbak. De kinderen hebben we onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen worden gebracht door hun ouders die meteen het terrein weer moeten verlaten. Wij zorgen ervoor dat de pony’s allemaal opgezadeld klaarstaan. Ruiters vanaf 12 jaar kunnen zelf hun paard of pony op- en afzadelen. Ze mogen 10 minuten voor de les aanwezig zijn en het is de bedoeling dat ze binnen 10 minuten na de les vertrekken. Tussen de lessen hebben we een extra kwartiertje gepland zodat kinderen elkaar niet tegenkomen. Wanneer volwassen weer op het paard mogen springen? Dat weet ik niet. We moeten even op Rutte wachten’, zegt Dick die nooit eerder zoiets heeft meegemaakt. “Ik heb wel even gedacht: het zal me toch niet gebeuren dat de boel me op mijn 67e kapot gaat? Je mist meer dan de helft van je omzet en de kosten lopen gewoon door. Dat is heftig.” Ook over de immens populaire ponykampen heeft de eigenaar nagedacht. ‘Misschien dat we er dagkampen van maken. Op de manege slapen zal hem naar alle waarschijnlijkheid niet worden. We denken erover om de kampen te verdelen over meerdere weken met minder personen per week dan dat we anders doen. Ik ben er in elk geval klaar voor, mijn zomervakantie heb ik wel gehad!’