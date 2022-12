Wilma Pol klom uit dal, liet vastgeroeste patronen los en kwam tot nieuwe inzichten

‘De weg naar de toekomst is opengegaan’

RODEN – Twee coronajaren, drie lockdowns en de periode van grote onzekerheid hebben er flink ingehakt bij Wilma pol van Hoofdzaken. Niet alleen had de situatie op haar kapperszaak grote impact, ook privé ging het bergafwaarts met de eigenaresse. De gedwongen sluitingen waarbij ze de volledige controle over haar bedrijf kwijtraakte, zorgde ervoor dat ze in een burn-out terechtkwam. Maar ze kwam eruit. Sterker dan daarvoor. Ze ziet nu dat corona haar ook iets heeft gebracht: inzicht. De grootste crisis is de ‘crisis van het denken’, ervoer Pol. Door vaste patronen te doorbreken wist ze de berg weer op te klimmen en staat er een fris, inspirerend team dat er zin in heeft.

Ze heeft diep gezeten. Ze zag haar eigen zaak die ze met veel liefde en passie heeft opgebouwd, wegglijden. Zonder dat ze er zelf iets aan kon doen. ‘Het wordt zo uit je handen genomen’, begint Wilma Pol. ‘De kwetsbaarheid heb ik aan den lijve ondervonden, zowel van je bedrijf, maar ook als mens. Alles kwam in één keer stil te liggen. Het voelt zo raar wanneer je geen controle meer over je eigen bedrijf kunt uitoefenen. Normaal betekent hard werken een stap vooruit. Nu werd het voor je bepaald. In anderhalf jaar tijd waren we 27 weken noodgedwongen gesloten. Met alle gevolgen van dien. Kapsters die al jaren bij ons werkten kwamen thuis te zitten. Sommigen gingen thuis aan de slag: ‘wat ik voor een baas kan, kan ik zelf ook.’ Daarbij zijn veel kappers overgestapt naar een ander vak.’ Deze ontwikkelingen dwongen Pol om op een andere manier naar haar bedrijf te kijken. ‘Wanneer je de omstandigheden niet kunt veranderen, zal je zelf moeten veranderen. We zitten vast in patronen en denkwijzen die in deze veranderende tijd achterhaald zijn. De ‘crisis van het denken’ noem ik het. Ik moest mijn ‘vermeende stabiliteit’ na twintig jaar loslaten. Dat vereist veerkracht.’

Met dit inzicht besloot Pol haar ex-partner Mildo, de vader van haar kinderen, te bellen. Met hem is ze hoofdzaken 36 jaar geleden begonnen. Samen hebben ze de zaak groot gemaakt. ‘Een nieuwe lockdown hing boven ons hoofd. Ik heb hem gevraagd of hij misschien wilde komen knippen. Een bulderende lach volgde. Hij had in geen 14 jaar geen schaar meer in handen gehad. Toch besloot hij het te doen. Inmiddels staat hij een paar dagen per week als herenkapper met een grote glimlach op zijn gezicht op de werkvloer zijn passie uit te oefenen en ondersteunt hij mij met allerlei zaken. Mijn les is: als je je openstelt voor hulp, hoef je het niet alleen te doen.’

‘Nieuwe energie’

Zoals gezegd: er staat een nieuw, jong en energiek team bij Hoofdzaken. Pol heeft namelijk nóg iets opgepakt: jeugd op de werkvloer. ‘De toekomst ligt bij jongeren. We moeten veel meer luisteren naar wat zij willen. Zij hebben een totaal andere visie op de wereld. We hebben inmiddels vijf kappers tussen 19 en 21 jaar aangenomen. De jongere generatie brengt nieuwe energie met zich mee. Ze pikken dingen op van Insta en TikTok en komen met nieuwe ideeën, trends en technieken. Het is de kunst om hun kwaliteiten te ontwikkelen en ze een podium te geven. Ook zij komen uit een roerige periode waarin ze vertraging hebben opgelopen. Ze willen wel, maar weten niet altijd hoe. Ik haal er veel voldoening uit om ze een fijne werkplek te kunnen bieden waar ze begeleid en opgeleid worden door ‘oude rotten’ in het vak.’

Pol is trots dat ze weer samen met haar ex-partner in de zaak staat. ‘Er is niets meer dat tussen ons in staat. We kunnen weer overleggen. De weg naar de toekomst is opengegaan. Hij staat er met dezelfde passie als hij begonnen is. Dat vind ik prachtig om te zien.’ Ondertussen begint Hoofdzaken steeds meer op een familiebedrijf te lijken. Ook dochter Zoë heeft er als nagelstyliste haar plekje gevonden. ‘Nagelzaken’ heet haar studio. Pol heeft van hoofdbrekers bijzaken weten te maken, een bijzonder knappe prestatie.