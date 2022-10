Wilpster reserve Wulp geplaatst

DE WILP – Begin september is de kenmerkende goudbruine Wulp in het centrum van het dorp De Wilp door vandalen van haar sokkel gebroken. Wat overbleef was een triest beeld van twee poten en een halve romp. Het is de derde keer in zeven jaar dat het kunstwerk onherstelbaar vernield is. De schade is 1600 euro .Inmiddels heeft eigenaar Plaatselijk Belang Vooruitgang aangifte gedaan bij de politie. Tot nu heeft de dader zich nog niet gemeld. Om de sokkel in het hart van het dorp niet maandenlang kaal te laten zijn, heeft de dorpsvereniging een na een eerder gemaakte stand-in Wulp op het voetstuk gezet. Kunstenaar Klaas Duursma, maker van twee eerder Wulp-beelden, heeft aangegeven ondanks de vernielingen aan de slag te gaan voor een nieuwe uitvoering. Intussen hoopt Plaatselijk Belang dat de dader zich komt melden zodat de schade verhaald kan worden.