Wim de Bree viert zijn honderdste verjaardag

LEEK – Burgemeester Ard van der Tuuk feliciteerde op 27 december meneer de Bree, die op deze dag precies 100 jaar geleden werd geboren. Meneer en mevrouw de Bree zijn al 24 jaar woonachting in Leek, hun vorige woonplaats was Groningen. Ze zijn al 68 jaar getrouwd en kregen twee kinderen en vier kleinkinderen. In zijn werkzame leven werkte meneer de Bree bij Aagrunol in Groningen, waar hij een zeer actief vakbondslid was. Na zijn werk reisde hij veel met zijn vrouw de wereld rond om andere culturen te leren kennen.