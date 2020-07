Wim Stroetinga, Voorzitter Zomerbad Peize

‘We zijn inmiddels alweer een paar weken open, maar de bezoekersaantallen vielen – zeker in het begin – nogal tegen. Vooral de baantjeszwemmers waren aanvankelijk aarzelend. Dat is ook logisch, want met de RIVM-richtlijnen gaat het zwemmen tegenwoordig op een andere manier. Omdat we 1,5 meter afstand moeten houden in het bad, zijn er per keer niet meer dan acht baantjeszwemmers welkom. Wij hebben ons ook na 1 juli aan de afstandsregel te houden, waardoor we niet meer kunnen dan we al doen. Bij kinderen ligt het anders. Zij mogen ’s middags met maximaal tachtig bij ons komen zwemmen. Het pierenbad blijft tot dusverre nog dicht. Omdat er bij de jongsten altijd volwassenen mee moeten kunnen, is dat gewoon niet te doen.

Toezicht wordt dit jaar voor het eerst gehouden door betaalde krachten van het Molenduinbad, aangevuld met vrijwilligers. Van het personeel uit Norg horen wij hierover positieve berichten. Zij vinden het mooi om ook eens bij een buitenbad te staan. Voor de vrijwilligers geldt dat er genoeg te doen is. Eigenlijk zouden we in september beginnen met de voorbereidingen voor de zonnepanelen, maar daar zijn we nu al mee begonnen. We vragen meer van onze vrijwilligers, maar het is goed om te zien dat zij dit zonder morren oppakken. Bovendien zien wij dat er meer vrijwilligers bij komen. De onderlinge saamhorigheid is groot.

Ondertussen is het frustrerend te noemen dat we niet iedereen kunnen toelaten tot het bad. Zeker in deze tijd, waarbij het zomerweer écht los is gebarsten, is dat jammer. Als zwembad draaien we bovendien een dik verlies. Niet alleen werd de verkoop van abonnementen stopgezet, ook kunnen wij onmogelijk de volle pond aan onze bezoekers vragen. Financieel kan het niet uit, maar voor ons is het een principekwestie. Voor de Peizer bevolking willen wij gewoon open zijn.

Een waardeloos seizoen, kortom, maar met de zonnepanelen lopen we voor op schema. Tot slot wil ik benadrukken dat het goed is om te zien dat alle zwembaden in Noordenveld open zijn. Daar ben ik erg blij om.’