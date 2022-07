WiN deelnemers naar Giethoorn

RODEN – Wekelijks komen in Trefpunt Scheepstra een aantal groepen bijeen die met ondersteuning van Welzijn in Noordenveld een activiteit organiseren. Afgelopen week gingen een aantal deelnemers naar Giethoorn. In de haven lag de boot al klaar en de Havenmeester hielp een ieder met in- en uitstappen. Onder leiding van Kapitein Gert van der Waal van WiN werd koers gezet naar Wanneperveen en via allerlei water-kronkeltjes kwam men wederom in de grachten van Giethoorn terecht. Het was een mooie zonnige dag en de deelnemers gaven aan erg genoten te hebben van het uitstapje. Ook de week daarvoor en deze week gaan nog een aantal deelnemers van WiN op bootreis naar het Venetië van het Noorden.