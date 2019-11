Windmolens in Noordenveld?

NOORDENVELD – De ambitie van de gemeente is een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. Daarvoor moeten we energie besparen en het duurzaam opwekken. Met alleen zonnepanelen op daken halen we onze duurzame doelen niet, stelt de gemeente. “We ontkomen niet aan grootschalige energieprojecten in ons landschap. Om ervoor te zorgen dat inwoners betrokken worden en meeprofiteren van zo’n project en om te voorkomen dat ons prachtige landschap verrommelt, zijn er spelregels opgesteld. In deze spelregels staat waaraan initiatiefnemers van een energieproject moeten voldoen als ze iets in het landschap willen aanleggen.”

De afgelopen maanden zijn een groep inwoners, de Drentse Natuur en Milieufederatie en energiecoöperatie Noordseveld aan de slag gegaan met participatiespelregels voor duurzame energie in het landschap.

Vragen als ‘Van wie is het landschap?’ ‘Wie is een omwonende?’ ‘Passen windmolens in ons landschap?’ En: ‘wie mag financieel voordeel hebben en hoeveel?’ zijn besproken en in spelregels samengevat. Deze spelregels staan nog niet vast. De mening van de inwoners telt mee.

Iedereen is van harte welkom op dinsdagavond 3 december in Onder de Linden, Brink 27 te Roden om u te laten informeren en mee te praten. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden is nodig en kan via duurzaam@noordenveld.nl