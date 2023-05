WinfoPunten open voor alle vragen uit de samenleving

NOORDENVELD – Met ingang van maandag 8 mei zijn er op meerdere plekken in de gemeente Noordenveld vaste WinfoPunten waar medewerkers van WiN aanspreekbaar zijn voor vragen en informatie op het gebied van welzijnswerk.

In Peize, Roderwolde, De Brinkhof Norg, de Scheepstraschool in Roden en in het RAShuys in Roderesch waren al informatie punten die bemenst werden door het team buurtwerkers van de welzijnsorganisatie. Nu dan komen er WinfoPunten bij in Een dorpshuis De Schans, café Dussel bij Trefpunt Nietap, bij Bij de Buren aan de Kerklaan in Veenhuizen en in dorpshuis Nieuw Roden.

Buurtwerker Erik van der Heide vertelt over zijn ervaringen in Roderwolde. ‘Een dergelijk informatiepunt staat open voor vragen op het gebied van welzijn en daarmee ook eigenlijk voor allerlei vragen die spelen in de samenleving. Welzijnswerk is breed. Bij WiN is buurtwerk over leefbaarheid in buurten en dorpen belangrijk. Maar net zo belangrijk is het werk van de sport- en cultuurcoaches en de activiteiten die de jongerenwerkers organiseren. In Roderwolde zijn de ervaringen positief. Het gaat om raad en daad. Soms praktisch en doorverwijzend naar een activiteit, soms om een inwoner op weg te helpen naar het juiste loket. Soms komen inwoners niet eens met een vraag, maar gewoon om een kop koffie te drinken en even te kletsen. Prima, mag allemaal.’

Vragen die binnenkomen in Roderwolde gaan over de activiteiten in de omgeving, soms over wat te doen bij een burenruzie of wanneer je vrijwilligerswerk zoekt of als mantelzorger even steun wil voor een bepaalde periode. Erik van der Heide: ‘Inwoners kunnen hier terecht om informatie op te halen of te brengen. Dit kan met welzijnswerk te maken hebben in de breedste zin van het woord.’

De komende weken zijn er WinfoPunten in Roderesch RAShuys op maandag 8 mei om 10.00 uur, dorpshuis Roderwolde woensdag 10 mei 10.00 uur, De Brinkhof Norg woensdag 10 mei 10.00 uur, De Essen Peize vrijdags 14, 21 en 28 mei om 10.00 uur, Scheepstraschool Roden maandag 15 mei 10.00 uur, dorpshuis Nieuw Roden maandag 31 mei 10.00 uur, De Schans Een woensdag 31 mei om 13.30 uur, café Dussel op dinsdag 6 juni om 10.00 uur en Bij de Buren Veenhuizen woensdag 7 juni om 10.00 uur.

Het buurtwerkteam van WiN op de foto met Ihtidal Auso, Jaïr Tansale, Bob Hulshof, Koen Hulshof en Erik van der Heide. Dagelijks is het Inwonersplein in Roden aan de Schoolstraat geopend als WinfoPunt. Vragen kunnen ook telefonisch of per mail binnenkomen 050 3176500 en service@stwin.nl.