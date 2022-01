Winkeliers Roden gooien zaterdag de deuren open: ‘de maat is vol’

RODEN – Winkeliers in Roden gooien komende zaterdag massaal de deuren los. De maat is vol, het water staat vele ondernemers inmiddels aan de lippen en bij sommigen er al overheen, zegt voorzitter van de Zakenkring Roden Johan Hummel die ook aangeeft dat de ziekhuiscijfers het toelaten om open te gaan. De Roder Zakenkring heeft vanochtend overleg gehad met wethouder Henk Kosters en aangegeven dat alle winkels zaterdag opengaan. De Zakenkring heeft de gemeente gevraagd terughoudend te zijn met betrekking tot handhaving. Kosters toonde begrip, maar liet weten niet te kunnen beloven dat er niet gehandhaafd wordt. De wethouder neemt het standpunt van de Roder ondernemersclub mee in het crisisteamoverleg waar burgemeester Klaas Smid ook deel van uit maakt. Smid bespreekt de situatie vanavond tijdens het veiligheidsoverleg. De Zakenkring verwacht vrijdag een terugkoppeling van het overleg.

Ook de Roder horeca is van plan open te gaan: van 5 voor 12 tot 5 uur. Om een statement te maken dat het ook echt vijf voor twaalf is. De horeca speelt wel op safe: ze openen alleen hun deuren wanneer zeker is dat er NIET gehandhaafd wordt.