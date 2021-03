Winnaars enthousiast over eerste online FIFA toernooi

NOORDENVELD – Het allereerste online FIFA toernooi dat georganiseerd is door Welzijn in Noordenveld is een regelrecht succes. Deelnemers uit de hele gemeente waagden zich aan het digitale voetbaltoernooi. De achttienjarige Merijn Thijs uit Roden is uitgeroepen tot absolute winnaar, Thijn Smilda (16) uit Peize wist de tweede plek te bemachtigen en Pedro van der Wal uit Roden werd derde. Tweeëndertig jongeren gaven zich op voor het toernooi. Thijn, niet op de foto wegens verkoudheid, was enthousiast: ‘Het was een leuk toernooi, goed georganiseerd en mooi dat er veel jongeren meededen. De kwartfinales gingen gelijk op en de finale was een spannende, die mijn tegenstander terecht gewonnen heeft. Het is straks ook de bedoeling om een fysiek toernooi te organiseren, vertelt Marten Vogt van WiN. ‘Wanneer er meer versoepelingen komen willen we een groot FIFA toernooi organiseren waarbij we van plan zijn alle voetbalverenigingen uit de gemeente te betrekken met voorrondes. De finale wordt gespeeld op één centrale plek, laat Vogt weten. Vandaag én volgende week dinsdag (16 maart) kunnen liefhebbers meedoen met een ritje longboarden. Vertrek om 16:00 uur vanaf VV Roden. Opgeven kan via activiteitenladder.nl