Winnaars Hartenactie bekend

REGIO – Wat wás het een lastige klus voor de redactie van de Krant. Stapels hartenwensen kwamen binnen via de mail en post. Vurige wensen, mooie en soms ontroerende verhalen én prachtige goede doelen. Maar zoals ieder jaar: er kunnen er maar drie de winnaar zijn. De eerste geluksvogel is Sam Vogel (misschien zit het in de naam) uit Nieuw-Roden. Waarschijnlijk ziet de achtjarige Sam een carrière als vlogger voor zich. Hij vraagt namelijk een vlogcamera van Kidzoom waarvoor hij zelf al aan het sparen is. Voor het overige geld, 200 euro, zou hij graag speelgoed, knuffels of mooie kerstspullen kopen voor kinderen van de Toermalijn. ‘Zij zijn gehandicapt en wonen daar samen in een huis. Ik wil ze graag blij maken met leuke dingen waarmee ze kunnen spelen.’ Ook de wens van Lieke Beukema uit Roden komt uit. Ze is nog maar vijf jaar, maar dol op lezen. Ze kent al heel veel letters, schrijft (waarschijnlijk) haar moeder. Dat is uiteraard ontzettend knap. Ook het goede doel valt in de smaak bij de redactie: nieuwe fietsjes voor haar school, ‘t Sterrenpad in Nuis. De oude doen het niet goed meer, weet ze te vertellen. De meest ontroerende hartenwens kwam van Nanda Bouma uit Tolbert. Ze maakte van dichtbij mee hoe kanker een hele wereld op de kop zet. Vorig jaar brak haar broer Leon zijn been tijdens een potje voetbal. Hij bleek botkanker te hebben. Heel veel chemokuren volgden. ‘Hij is hier erg ziek van geweest’ schrijft Nanda die in januari tien kilometer heeft gerend tijdens de Kikarun. Daarmee haalde ze bijna 10.000 op. Met haar broer gaat het naar omstandigheden goed. De kanker is weg, maar nog steeds moet hij regelmatig naar het ziekenhuis voor scans. Nanda wil graag andere zieke kinderen helpen door meer geld aan Kika te geven. Zelf zou ze graag met vriendinnen naar de film gaan én patatjes eten. Nou, dat gaan we regelen Nanda! Binnenkort gaan we met de winnaars van de Hartenactie op stap en laten we hun wensen uitkomen. Wordt vervolgd dus!