Winnaars interne competitie HSV Veenhuizen gehuldigd

VEENHUIZEN – Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Visserijvereniging Veenhuizen zijn de winnaars van de interne viscompetitie 2019 gehuldigd. De agendapunten werden vlot afgewerkt en bij de bestuursverkiezing werden de zittende bestuursleden herkozen. Een belangrijk punt het afgelopen jaar was het opschonen van het viswater in Veenhuizen door de Harkboot. Daardoor is er weer de mogelijkheid voor de jeugd om veilig te kunnen vissen binnen het dorp Veenhuizen. De vergadering sprak de wens uit dat het water de komende tijd ook uitgediept gaat worden. Hierna stond de uitreiking op het programma. Op een rij van links naar rechts: Piet Woudman (grootste vis), Auke Wesstra (tweede prijs), Ate Jeeninga (algemeen kampioen), Gerrit Hoogeveen (derde prijs), Henk van Riezen (vijfde prijs). John Hamstra (vijfde prijs) was afwezig.