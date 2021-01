Winnaars kerstpuzzel blij met fraaie prijzen

REGIO – Dat er behoorlijk wat fanatieke puzzelaars in het verspreidingsgebied van de Krant wonen, werd maar weer eens duidelijk. Stapels oplossingen voor de kerstpuzzel kwamen er binnen op de redactie. De superleuke prijzen maakte meedoen wel heel aantrekkelijk. Zo won Jos Geersing uit Roden een cheque van maar liefst 90 euro die hij kan besteden bij de Postwagen in Tolbert. Mag –ie, met dank aan Autobedrijf Wierenga uit Leek die de bon ter schikking stelde, lekker met zijn gezin gourmetten als de boel straks weer open gaat. Jan Helmus was de gelukkige winnaar van een boekenbon van Boekhandel Daan Nijman. Hij mag voor liefst 100 euro aan boeken uitzoeken. Wendy Japenga uit Hoogkerk kwam met haar koters Floris en Veerle de gewonnen boekenbon van 50 euro ophalen in de fraaie boekenzaak die speciaal voor de gelegenheid heel even haar deuren opende. De laatste boekenbon is voor Dick Tilstra. Hij mag voor 25 euro besteden in de boekhandel. JOY House of brands stelde drie kledingbonnen beschikbaar. De winnaars daarvan hebben hem reeds in de bus. Ook al is de winkel tijdelijk verplicht gesloten, de bonnen kunnen gewoon verzilverd worden. Een belletje naar de zaak, en de favoriete items worden aan huis bezorgd. Hoe mooi wil je het hebben? Alle puzzelaars: bedankt voor het meedoen en graag tot de volgende kerstpuzzel!