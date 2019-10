Winnares vakantievilla: “Ik zit gewoon te bibberen”

MARUM – Bijna vijf maanden na de start van de “Verloterij” was het zo ver: de trekking van de vakantievilla, de auto en de andere prijzen. Topsportstichting Acro Academy uit Marum startte deze verloterij actie in mei, met als doel fondsen binnen te halen voor een eigen topsporthal. Daarvoor moesten 33.000 loten verkocht worden vóór 9 november. Dat leek een enorme uitdaging, maar de verkoop ging echter vlot: nog nooit eerder was een huizenverloting zo snel uitverkocht. De trekking mocht zelfs vervroegd worden.



Op 5 oktober trokken honderden mensen uit het hele land naar zalencentrum De Kruisweg in Marum om de trekking live bij te wonen. Nadat de kleinere prijzen verloot waren en de reischeque van 2500 euro en de auto naar winnaars uit respectievelijk Maarssen en Terwolde waren gegaan, liep de spanning op. Presentator Herre Zonderland had de taak het belangrijke lot te trekken, en noteerde het winnende nummer. Nadat deze niet in de zaal bleek te zitten werd, na controle door de notaris, de winnares gebeld.



Winnares Marion de Gruijl uit Hooge Zwaluwe (Noord-Brabant) bleek niet aanwezig omdat zij op vakantie was, maar nam gelukkig de telefoon op. “Ik zit gewoon te bibberen”, vertelde zij het aanwezige publiek via de telefoon. Ze komt zelf uit Hoogeveen en was juist op zoek naar een Drents vakantiehuis om af en toe terug te keren naar haar roots. Haar zoons waren wel in Nederland, en kwamen in haar plaats dezelfde avond nog naar Gasselternijveen, waar de vakantievilla op Villapark Hunzedrôme staat.” Haar droom komt uit. ” vertelt zoon Sander.

De Acro Academy is zeer tevreden over het verloop van de actie en gaat zich nu oriënteren op de mogelijkheden van een nieuwe hal. De uitslagen zijn ook te vinden op https://verloterij.nl.