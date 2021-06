‘Winnen op deze manier geeft aan dat er veel karakter in de ploeg zit’

Walter Waalderbos analist tijdens dit EK

REGIO – De eerste vier dagen van het EK zitten er op. Afgelopen zondag speelde Nederland zijn eerste wedstrijd van het toernooi tegen Oekraïne. Onze analist Walter Waalderbos blikt terug op de eerste paar dagen van het Europees Kampioenschap. Zolang het EK duurt, laat Waalderbos zijn licht schijnen op het spel van Oranje en andere dingen die hem zijn opgevallen. Deze week spreekt hij zich uit over de wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne, de prestaties van andere landen tot nu toe en de gebeurtenissen bij de nu al meest opmerkelijke wedstrijd van het toernooi: Denemarken – Finland.

Doordat Waalderbos gepensioneerd is heeft hij alle wedstrijden kunnen kijken die er tot nu toe zijn gespeeld. Hij heeft een duidelijk oordeel over de landen die hij tot nu toe in actie heeft gezien. “Ik vond de wedstrijd van Nederland samen met de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië de leukste en aantrekkelijkste wedstrijden tot nu toe. Met name het spel van de Italianen. Ik vond ze erg goed en direct spelen, terwijl ze bij Turkije juist een beetje bang leken te zijn. Ze namen geen enkel initiatief. Ik had meer verwacht van Turkije.” Het klassenverschil resulteerde uiteindelijk in een kansloze 3-0 nederlaag voor de Turken.

De wedstrijd van Nederland was volgens Waalderbos een ontzettend leuke wedstrijd om naar te kijken. “Dat Nederland dan ook nog op deze manier wint is fantastisch. Er leek geen vuiltje aan de lucht na de 2-0 voorsprong, maar na de wissels ging het helemaal mis. Je merkte dat Aké en Wijndal heel erg aan elkaar moesten wennen. Dat zag je terug bij het eerste tegendoelpunt van Nederland. Die spelers van Oekraïne kreeg veel te veel ruimte om te schieten. Dat is vragen om moeilijkheden.”

Toch heerst er ook bij Waalderbos een hoop positiviteit na de overwinning op Oekraïne. Ook de manier van spelen begint hem steeds beter te bevallen. “Ik heb bij vlagen echt genoten van sommige spelers. De 1-0 was een fantastische goal na een gevaarlijke voorzet van Dumfries. Hij speelde sowieso een goede wedstrijd. Ook Wijnaldum vond ik erg goed spelen. Als je als team het na de gelijkmaker nog voor elkaar krijgt om te winnen, dat zit er echt veel karakter in de ploeg. Dat is voor mij een goed teken in aanloop naar de volgende wedstrijden. Ik had ook echt het gevoel dat Nederland nog zou winnen. Je moet wel een beetje geluk hebben op sommige momenten. Dit was voor Dumfries een veel moeilijkere kans dan in de eerste helft.”

Toch zijn er ook verbeterpunten. Zo vindt Waalderbos dat Memphis simpeler en makkelijker moet spelen. “Ik vond Memphis vooral in de tweede helft geen schim van wat we van hem gewend zijn. Ik krijg de indruk dat hij nog te veel zelf wil doen en alleen bepalend wil zijn. Hij mag van mij de bal wel wat vaker aan een medespeler geven.”

De Boer koos tegen Oekraïne voor van Aanholt aan de linkerkant. Dit ging ten koste van Owen Wijndal. De linksback van AZ maakte in de tweede helft nog wel zijn opwachting, maar het lijkt alsof de bondscoach maar lastig een keuze kan maken tussen die twee. “Ik ben eerlijk gezegd ook niet zo onder de indruk van beide spelers, dus ik snap de twijfels wel. Ik zou het zelf persoonlijk helemaal anders doen. Ik zou voor Blind of Aké gaan als linkervleugelverdediger. Dit zijn wel hele andere types, maar je hebt dan wel meer defensieve zekerheid. Daarnaast is Blind heel erg belangrijk in de opbouw, dat is ook een groot voordeel.”

Waalderbos heeft ook de twee volgende tegenstanders van Nederland op het EK geanalyseerd. Hij denkt dat Nederland het ook tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië niet makkelijk krijgt. “Noord-Macedonië is aanvallend niet sterk, maar voetballend vond ik het zeker niet tegenvallen. Datzelfde geldt eigenlijk voor de Oostenrijkers. Zij hebben laten zien dat ze beter zijn dan Noord-Macedonië en hebben met David Alaba een speler om in de gaten te houden. Het zal tijdens deze wedstrijden wel weer afhangen van bepaalde momenten. Het is maar weer eens duidelijk geworden dat je uit een standaardsituatie zomaar een tegengoal kan krijgen. Daar moet Nederland voor waken.”

Denemarken – Finland

De wedstrijd tussen Denemarken en Finland uit Poule B is nu al zonder twijfel de wedstrijd die over twintig jaar door de meeste mensen nog zal worden herinnert als één van de meest bizarre wedstrijden op een eindronde. Niet eens om het voetbal, maar om wat er gebeurde in de 43e minuut van de wedstrijd. Sterspeler van de Denen Christian Eriksen stortte ter aarde en het bleek direct foute boel. Eriksen bleek te zijn getroffen door een hartstilstand en moest op het veld enkele minuten worden gereanimeerd. De stemming sloeg volledig om en sommige spelers stonden met tranen in de ogen toe te kijken hoe een collega aan het vechten was voor zijn leven. Gelukkig heeft het snelle handelen van het medisch personeel ervoor gezorgd dat Eriksen het kan navertellen, maar het waren vreselijk beelden. “Ik vond het een bijzonder aangrijpend en heftig moment. Op zo’n moment kan je helemaal niet meer denken aan voetbal, maar ben je met je gedachte constant bij de gezondheid van de speler. Het klinkt misschien lullig, maar hij heeft geluk gehad dat hij in zo’n groot stadion gebeurde, waar alle benodigdheden aanwezig zijn om in te spelen op dit soort levensbedreigende situaties. Het snel en effectief optreden van de medici heeft zijn leven gered. Stel dat dit was gebeurd op het trainingsveld of thuis. Dan was het einde verhaal geweest voor hem. Ik heb na deze heftige beelden de tv maar even een poosje uitgezet. Ik was er wel even klaar mee.”

Na een onderbreking van ruim twee uur hebben de spelers van beide ploegen besloten dat ze de wedstrijd toch uit wilden spelen. De Finnen wonnen de wedstrijd met 0-1 en de Denen maakten in het restant van de wedstrijd een aangeslagen indruk. Wat natuurlijk volkomen logisch is. “Het is een enorm moeilijke beslissing. Mijn eerste reactie was niet doorspelen, maar er moet natuurlijk wel een oplossing komen. Uiteindelijk denk ik dat de wedstrijd uitspelen wel de beste keuze was. De andere optie was de volgende dag om 12.00 uur, maar of dat nou zoveel had geholpen? Het is voor Denemarken nu zaak om de motivatie en drive weer te vinden voor de restant van het toernooi. Het zal moeilijk worden voor ze, maar ze zullen er alles aan doen om het een goed vervolg te geven. Voor Christian.”