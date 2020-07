Winnende recepten in heerlijk kinderkookboek

RODEN – In de Treftuin achter het Scheepstra Kabinet werd afgelopen week het kookboek ‘Kindermenu 2.0’ uitgereikt. Dit kookboek is het resultaat van de provinciale kookwedstrijd Kindermenu 2.0.

In Noordenveld is de wedstrijd uitgezet door de sport- en cultuurcoaches van WiN bij de basisscholen in Roden.

Van elke school werden één of twee recepten gemaakt onder begeleiding van een kok. Daarna werden ze opgegeten samen met de bewoners van Noorderkroon in Roden.

Het doel van de wedstrijd was om een lekker, regionaal én gezond kindermenu op de kaart te krijgen bij Drentse restaurants. De winnende recepten komen op de kaart te staan van deelnemende restaurants en de schoolklas wint een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok. Alle winnende gerechten van de twaalf Drentse gemeenten zijn nu gebundeld in een inspirerend kookboek!

In Noordenveld verleenden Welzijn in Noordenveld, De Nieuwe Leefstijl, Herberg van Es en de provincie Drenthe hun medewerking. Het resultaat mag er zijn!