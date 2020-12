Winterblad moet kinderen ook in de kerstvakantie laten doorlezen

NOORDENVELD – Ook in de kerstvakantie gaan de vrijwilligers van Hoera! Noordenveld stug door. Met de uitgave van het Winterblad kunnen kinderen van zes tot acht jaar hun leesplezier niet op deze schoolvakantie. In het leuke en leerzame blad is bovendien een mooie wedstrijd opgenomen. Vrijwilligers Sjoukje en Trijn vertellen erover in de bibliotheek.

Het kwam niet in de vrijwilligers op om de werkzaamheden ten tijde van corona stil te leggen. Integendeel, juist in deze tijd is leren hartstikke belangrijk, zo oordeelde men bij Hoera! Noordenveld. ‘We hebben vijftien vrijwilligers die de scholen bezoeken, maar ook individueel met kinderen lezen’, vertelt Trijn. ‘Het lezen op scholen doen we momenteel natuurlijk niet. Dat maakt dat we meer individueel lezen en dat ook steeds meer digitaal doen. Dat lukt aardig, moet ik zeggen.’

De belangrijkste taak voor de vrijwilligers is om kinderen in te laten zien dat lezen leuk is. Het Winterblad helpt daarbij. ‘In het blad hebben we bijvoorbeeld toneellezen opgenomen’, vertelt Sjoukje. ‘We hebben raadsels, grappen, gedichten en doe-opdrachten. Onder die opdrachten valt dus ook dat toneellezen. Met drie voorlezers kan dat in drie minuten. Ook via de een webcam gaat dat heel goed, de kinderen hebben er echt lol in!’

Het toneellezen bevalt zelfs zo goed, dat Hoera! Noordenveld heeft besloten een wedstrijd uit te schrijven. Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen voor de camera hun toneelstuk voordragen en de winnaars worden uiteindelijk via RTV Zulthe uitgezonden. ‘Daarbij mogen kinderen iets vertellen over hun favoriete boek’, zegt Sjoukje.

Het Hoera!- project kan inmiddels rekenen op de steun van de Bibliotheek Roden. Nadat de gemeente Noordenveld de subsidie niet verlengde, is de bieb in dat gat gesprongen. ‘De bieb steunt ons project van harte en ziet natuurlijk ook graag dat meer kinderen aan het lezen slaan’, aldus Trijn. ‘De vrijwilligers die bij ons project helpen, beschikken bijna allemaal over een onderwijsachtergrond. Wij willen de kinderen vooral stimuleren om te lezen en ze laten beseffen dat lezen vooral heel leuk is. De komende tijd verwachten we steeds meer individueel te gaan helpen, waardoor we op termijn waarschijnlijk meer vrijwilligers kunne gebruiken.’

De bibliotheek is daarvoor natuurlijk dé plek bij uitstek. Eenieder is namelijk tot zijn negentiende gratis lid van de bieb, alwaar ze alle boeken kunnen lezen die ze maar willen.

Het Winterblad is verspreid onder scholen en is onder andere af te halen bij de bibliotheek in Roden. Het moge duidelijk zijn: ook in de winter wordt er gewoon gelezen!