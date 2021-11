Winterweekends met vele activiteiten op Mensinge

RODEN – Vanaf volgende week starten de winterweekends op Mensinge. Er zijn ieder weekend bijzondere activiteiten, zoals een slipjacht, een roofvogeldemonstratie, demonstraties schapen hoeden. In de aanloop naar kerst klinken vele malen de midwinterhoorns op het voorplein. Dankzij financiële bijdragen van o.a. gemeente Noordenveld en Provincie Drenthe kan er ieder weekend een bijzondere en gratis toegankelijke activiteit worden georganiseerd.

Winter op Mensinge begint op 6 en 7 november met het weekend van de jacht. Jachtvereniging Soestdijk komt met vele ruiters, paarden en honden naar Roden voor een spectaculaire slipjacht. Het kleurrijke schouwspel begint om 13.00 uur. Na de traditionele stirrupcup (een drankje dat achterover wordt geslagen terwijl men op de rug van het paard zit) vertrekt de meute. Op zondag 7 november belicht Pauline Niewold, regiomanager van de Jagersvereniging Groningen/Drenthe alle facetten van de hedendaagse jacht tijdens een boeiende lezing in het Koetshuis.

Zondag 14 november staat in het teken van de bijzondere hobby van een vroegere bewoner van Mensinge, Johan van Ewsum. Deze edelman uit de middeleeuwen had een valkenhouderij. Historicus Redmer Alma vertelt hoe de valkenjacht en de voedselvoorziening in die periode met elkaar waren verbonden. En verder is er een imposante roofvogelshow – o.a. met valken, gieren en haviken – op het voorterrein van Mensinge. Het weekend van de wol staat gepland op 20 en 21 november. Schaapsherder Nico Buitenkamp laat zien hoe hij schapen hoedt en Annemieke van de Berg geeft demonstraties droogvilten.

Op zondag 28 november (eerste adventszondag), 4 en 11 december klinken vanaf de havezate de winterklanken van midwinterhoornblazers De Giezelbaargbloazers over de wijde omgeving van Roden. Het geluid van de midwinterhoorn verdrijft de boze geesten, zo luidt het bijgeloof. De optredens van de midwinterhoornblazers vormen de aanloop naar de kerstexpositie Roaring Twenties op Mensinge, die van 10 t/m 26 december wordt gehouden.

Met het aanbieden van aantrekkelijke activiteiten in deze donkere periode wil Mensinge een frisse (her)start maken na een – voor iedereen – moeilijke coronaperiode. Bij alle activiteiten worden de geldende coronaregels nageleefd zoals die op dat moment van kracht zijn. Mensinge is in november t/m 5 december geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.30 uur.