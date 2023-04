Wissel in de 38e minuut vatte jaren van wanbeleid samen

Door: Johan Kamphuis

‘Thunder’ een grote hit van AC/DC galmde voor de wedstrijd door het stadion. Het had moeten donderen en knetteren. Het werd niet meer dan een flauw motregentje met aan het slot een zware bui terwijl trainer Van der Ree zich al wekenlang in een dichte mistbank bevindt en het zicht totaal kwijt is. Aan de sfeer in het stadion voor de wedstrijd lag het niet en in het land wordt er met FC Groningen meegeleefd. Er waren zelfs 10 Go Ahead Eagles supporters uit Deventer naar de Euroborg gekomen om de FC met een sjaaltje om de nek aan te moedigen in de strijd tegen degradatie. En natuurlijk waren de 20.000 er weer om hun grote liefde aan te moedigen, naar de overwinning te schreeuwen en het laatste restje hoop om te zetten in punten. De aanhang die er altijd is. In goede en slechte tijden. Wat heeft het vaak gespookt en gedonderd in de Euroborg. Ajax, PSV en Feyenoord. Groningen-uit was altijd een nachtmerrie voor de topclubs. De Engelse sfeer, de strijd. FC Groningen, het voetbalbolwerk uit het noorden. Een iconische volksclub die legendes voortbracht. De Koemannen, Suarez, Nevland.

Grootheden die andere spelers adviseerden om naar de ‘Trots van het Noorden’ te gaan. Een prachtige club en goed voor je toekomst. In de oude volksbuurt het Oosterpark werden legendarische Europacup wedstrijden gespeeld. Tegen het grote Inter Milan en Atletico de Madrid dat zich tweemaal verslikte in de ‘voetbaldwerg’ uit het noorden van dat kleine Nederland. FC Groningen vocht nog harder dan de spijkerharde Spanjaarden die er vervolgens tot tweemaal toe werden uitgekegeld. Er vertrokken spelers en er kwamen altijd weer goede voor terug. Na de financiële crisis, de beruchte zwartgeldaffaire lukte het FC Groningen om niet ten onder te gaan. Het degradeerde wél in 1998. Maar de ‘Trots van het Noorden’ stond weer op en promoveerde twee jaar later terug naar daar waar het hoort; de Eredivisie. Nooit zou dit weer mogen gebeuren.

Toen werd het vrijdagavond, 20:38 uur. Jetro Willems werd gewisseld. Natuurlijk zou Määttä een linie zakken en de gepasseerde Manu zou op de plek van de linker-aanvaller komen. Immers, de trainer had gezegd dat sommige spelers nu nét iets beter waren dan anderen waardoor Manu net niet in de basis stond. Het zou het enige logische zijn wat de trainer kon en moést doen. Hij deed het niet. Manu, de enige speler die wél voor dreiging zorgt en in staat is iets te creëren kwam niet. In plaats daarvan werd het hele elftal omgegooid. Alle patronen, de vastigheden die Van der Ree zo belangrijk ‘zegt’ te vinden. Alles werd daarna anders. Het werd chaos. De wissel van Van der Ree is de belichaming van alles wat er de voorbije jaren aan (wan)beleid bij de club is gevoerd. Hier kun je niet tegen praten. Hier kun je niet tegen schrijven. Hier kun je alleen maar om huilen. Als het regent doe je een regenjas aan, maar waarschijnlijk doet Van der Ree een zonnebril op om vervolgens te zeggen dat hij blijft wachten en hopen op de zon. De feiten zijn dat het echter harder regent dan ooit. En de beleidsbepalers blijven maar met de zonnebril op zitten. Ze staan er bij en kijken er naar hoe de club met man en paard zinkt.

Dieper dan dit heeft Van der Ree met zijn beslissing in de 38e minuut het publiek niet kunnen beledigen en kwetsen. Hoewel zijn wissel van Suslov in de rust, de beste man van het veld, in de buurt komt. Zijn onvermogen en ongeschiktheid om de club te leiden die zovelen in hun hart hebben gesloten, werd in de 38e minuut meer duidelijk dan ooit. De samenvatting binnen een minuut van alles wat er de voorbije jaren gebeurd is. Wijlen voorzitter Renze de Vries bracht de club naar grote hoogte en naar de rand van de afgrond. Hij deed het met één doel: FC Groningen. ‘Dit zou nooit meer mogen gebeuren’. Niemand is groter dan de club. Dat tegeltje heeft Wouter Gudde lang geleden uit zijn kantoor gehaald. Wat nooit had mogen gebeuren, gaat gebeuren of is reeds gebeurd. AC/DC zong het al voor de wedstrijd: ‘And I knew there was no turning back’. Dag Ajax, dag Feyenoord, dag PSV, welkom Top Oss!