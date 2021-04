Wissel Tomas Suslov doet wenkbrauwen fronsen, maar is verklaarbaar

GRONINGEN – Afgelopen zondag verloor FC Groningen in eigen huis met 2-0 van sc Heerenveen. Na een prima eerste helft kwam de Trots van het Noorden er in het tweede bedrijf niet meer aan te pas. Op de overwinning van de Friezen was daarom weinig aan te merken. Net als wel vaker dit seizoen was het verschil tussen de eerste en tweede helft ontzettend groot. In de meeste wedstrijden van FC Groningen dit voetbaljaar zorgde een tactische wijziging in de rust voor een positief effect in de tweede helft, maar nu had het juist een negatief gevolg.



De wissel van Tomas Suslov na 45 minuten spelen deed bij veel supporters de wenkbrauwen fronsen. En dat was niet geheel onterecht. De aanvallende middenvelder was een van de smaakmakers bij FC Groningen in de eerste helft. Zijn technische vaardigheden, creativiteit en inzicht zorgden ervoor dat de Trots van het Noorden het grootste deel van de eerste helft bepaalde wat er gebeurde op het veld. Suslov was de drijvende kracht op het middenveld en liet de ploeg van trainer/coach Danny Buijs naar voren voetballen. Dankzij de Slowaak kreeg de FC voorin veel ruimte, waaruit diverse kansen ontstonden. Helaas voor FC Groningen leverde dit geen doelpunten op.



Nadat Suslov in de tweede helft in de kleedkamer achterbleef (Patrick Joosten nam zijn plaats in), ging het bergafwaarts met de Groningers. De controle op het middenveld was ver te zoeken en mogelijkheden voor de thuisploeg waren er niet of nauwelijks. De kracht die Suslov in de eerste helft bracht, was in de tweede helft een groot gemis. Het was dan ook niet vreemd dat Heerenveen, met Lasse Schöne als belangrijkste middenvelder, het spel in de tweede helft bepaalde. De twee doelpunten, waarvan de eerste gemaakt werd vanaf de penaltystip na een domme overtreding van Gabriel Gudmundsson, waren een logisch gevolg van wat er in de tweede helft gebeurde. Hierop was niets af te dingen.



De wissel van Suslov was een duidelijk keerpunt in de wedstrijd. Dat Buijs hem na 45 minuten spelen in de kleedkamer achterliet, was een onverstandige keus, maar tegelijkertijd ook verklaarbaar. In verdedigend opzicht liet de aanvallende middenvelder van FC Groningen namelijk behoorlijk wat steken vallen. Hij verloor alle duels van Joey Veerman, waardoor ook de uitploeg er een aantal keer behoorlijk gevaarlijk uitkwam. Dat was voor Buijs ook de reden om Suslov te wisselen. Het was niet voor het eerst dat Buijs niet te spreken was over het verdedigende werk van de Slowaak. De middenvelder heeft het al een aantal keer dit seizoen moeten ontgelden, omdat hij niet fanatiek meeverdedigde.



In verdedigend opzicht was de wissel van Suslov dus een logische keus, maar het valt Buijs wel aan te rekenen dat hij de middenvelder wisselde voor een aanvaller. Door het inbrengen van Joosten, was de controle op het middenveld volledig verdwenen. Op de bank zaten op dat moment ook nog Ramon Pascal Lundqvist en Sam Schreck. Het inbrengen van een van deze twee middenvelders zou zorgen voor een betere balans. Dat gebeurde echter niet.



Het is duidelijk dat Suslov belangrijk kan zijn voor FC Groningen, maar dat hij ook nog veel moet leren. Dat laatste geldt voornamelijk op verdedigend vlak. Als Suslov zijn basisplaats wil behouden en wil doorgroeien, moet hij daar zeker mee aan de slag. Als middenvelder van FC Groningen ontkom je er namelijk niet aan dat je ook voor de volle honderd procent moet meeverdedigen.