Witte Wieven terug in Norg

NORG – Afgelopen donderdag werd het kunstwerk ‘Witte Wieven’ teruggeplaatst voor de Brinkhof in Norg. Het beeld werd in het najaar van 2020 weggehaald voor een restauratie, die inmiddels is afgerond.

Het kunstwerk beeldt een groep van drie vrouwen uit die hand in hand gebeeldhouwd zijn in een geschilde boomstam. Witte Wieven is gemaakt door kunstenaar Piet Jaap Freeve. De restauratie is uitgevoerd door Kunstwacht Delft in opdracht van de gemeente Noordenveld. De boomstam komt oorspronkelijk uit Veenhuizen en is beschikbaar gesteld voor Staatsbosbeheer.

Wethouder van cultuur Alex Wekema: ‘Ik ben blij dat het kunstwerk weer teruggeplaatst wordt op zijn oude vertrouwde plek. Het is een beeldbepalend kunstwerk op deze plek voor de Brinkhof.’