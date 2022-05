WK-kwalificatie gravel biking komt naar Drenthe

VEENHUIZEN – Johan Wekema en Elske Dijkstra zijn de drijvende krachten achter het nieuwe bedrijf Enforce Sport Events. De onderneming haalde onlangs de nieuwe UCI Gravel World Series naar Drenthe. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Veenhuizen.

‘Corona heeft het ons de afgelopen twee jaar niet makkelijk gemaakt, maar nu is het eindelijk zover’, vertelt Wekema. ‘Erwin Vervecken, een oud-veldrijder, werkt bij het Belgische organisatiebureau Golazo en die zijn verantwoordelijk voor deze reeks voor de UCI. Twee jaar gelden informeerde hij of we interesse hadden. Toen zeiden we ja en nu gaat het dus ook daadwerkelijk gebeuren.’

Op zaterdag 17 september is de start en finish van de Gravel One Fifty bij het gevangenismuseum. Dat was ook de reden dat de persconferentie plaatsvond in Veenhuizen. Wie bij de eerste 25 procent van het deelnemersveld eindigt plaatst zich rechtstreeks voor het WK Gravel. Naast de Gravel One Fifty is er ook nog een toertocht voor mensen zonder licentie. De tocht kent zoals de naam al aangeeft een afstand van 150 kilometer.

Het mooie aan de Gravel One Fifty is dat iedereen met en zonder een wedstrijdlicentie zich kan inschrijven en dat maakt de wereld direct een stuk kleiner besluit Wekema. ‘Het is dus echt een evenement waarbij topsport en breedtesport elkaar ontmoeten.’ Enforce Sport Events maakt zich naast de Gravel One Fifty als organisator ook sterk voor de Bartje 200, de Veldslag om Norg, de Drenthe 200 en de Slag om Norg. Enforce Sport Events is gevestigd in de gemeente Tynaarlo en wel in Eelde Paterswolde. Het bedrijf is een voortzetting van Bolane Events dat in 2012 werd opgericht (foto: Eppo Karsijns).