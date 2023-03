Woekerende braamstruiken leggen het loodje

NIETAP – Gewapend met prikvorken, scheppen en spades ging zaterdagochtend een groepje natuurliefhebbers aan de slag in het mooie bos van Nietap. In het Natuurschoonbos tieren de braamstruiken welig. De woekerende stekelplanten legden genadeloos het loodje dankzij het werk van de noeste vrijwilligers. Al eerder in februari 2022 is door een groep vrijwilligers van IVN Westerkwartier e.o. en van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ een deel van de zich explosief ontwikkelende bramengroei verwijderd. Bijhouden blijft nodig in het Nietapper bos.