Wonen tussen het groen in een stadse villa: het kan allemaal in de Boterlinie

RODEN – Aan de Kanaalstraat tegenover de Vrijetijdsboulevard wordt een woonwijk gerealiseerd. Het gaat om 36 energiezuinige (gasloze) koopwoningen omringd door Drentse natuur. De Boterlinie heet de nieuwe wijk. Het aanbod is heel divers: zo staan er 18 stadsvilla’s op de planning, 5 ruime verandawoningen, 9 luxe terraswoningen en 4 levensloopgeschikte woningen. Deze komen op een plek waar vroeger de ‘melkrijders’ passeerden. De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Roden maakte van hun melk roomboter. De architectuur van de 36 koopwoningen is geïnspireerd op de boterfabrieken van weleer. In stevige linies staan de woonblokken in het landschap. Vandaar de naam De Boterlinie, die prijkt op de kopgevel van het zuidelijke blok Stadsvilla’s. De verkoop start in komend voorjaar. Wie geïnteresseerd is in een stulpje aan de Kanaalstraat kan dat aangeven via: https://bit.ly/3Xqwk0w.