Woningbouw bij Vrijetijdsboulevard

RODEN – De gemeente Noordenveld is voornemens een woonwijk te creëren op de plek waar momenteel een Bikepark ligt. Deze plek aan de Kanaalstraat, moet een goede plek zijn voor een aantrekkelijke woonwijk met veel groene ruimte. In het perspectief worden ook voor de gebieden links en rechts van de braakliggende kavel mogelijkheden voor woningbouw geschetst. De gemeente is onder voorwaarden bereid een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken en nodigt de betreffende grondeigenaren uit deze kans op te pakken.