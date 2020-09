Woningen gerealiseerd in voormalig Rabobank-pand

RODEN – ‘Het pand, waar nu nog de Rabobank in huist, zal het komende jaar worden getransformeerd naar 15 ruime appartementen.’ Het appartementencomplex gaat de naam ‘De Kluys’ dragen.

Op de bovenverdieping worden vijftien appartementen gerealiseerd, op de begane grond komen vier bedrijfsruimten. Dat het Rabo-pand een gebouw met mogelijkheden is, werd al snel geconstateerd door Timmerman en de zijnen. ‘Het is een degelijk bankgebouw, met een bepaald karakter’, zegt hij. ‘We wisten dat er een verdieping bij op zou komen. Dat wilden wij in dezelfde stijl doen als men van het Rabobank-gebouw gewend was. Zodoende hebben wij het zorgvuldig vormgegeven. We hebben de kap doorgetrokken en belegd met pannen. De groene kleur van het dak, zie je terug in de ballustraden.’

De hoofdentree van de royale appartementen komt aan de kant van de Albertsbaan. Er komt een grote lichtstraat en de appartementen zijn levensloopbestendig en worden gasloos gebouwd. Op www.dekluys-roden.nl kan men een impressie bekijken.

Omdat een normale open dag in deze tijd niet mogelijk is, Kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij de makelaar voor een verkoopafspraak in het pand. Deze afspraken worden gehouden op 11 september. Aanmelden kan via Makelaardij Nienoord in Leek.