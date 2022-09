Woningen Oudgenoegstraat om veiligheidsredenen eerder gesloopt

RODEN – Door de droogte in de afgelopen zomerperiode zijn de woningen aan de Oudgenoegstraat 54, 56, 66 en 68 in Roden verder verzakt. Om de veiligheid te waarborgen, wil de gemeente de woningen eerder afbreken dan aanvankelijk de bedoeling was.

De gemeente heeft de situatie laten beoordelen door een onafhankelijk constructeur. Deze constructeur stelde nieuwe schades vast en concludeert dat de situatie voor de laatste bewoners van een van de woningen onveilig is. Wethouder Jos Darwinkel vertelt over de situatie: “We vinden dit heel erg vervelend voor de bewoners. Met het oog op hun veiligheid konden we niet anders dan hen te vragen de woning te verlaten. Dit is dan ook gebeurd. Als gemeente hebben we hen zo goed mogelijk ondersteund om ergens anders onderdak te vinden.”

Woningen sneller afbreken

Vanwege de extra schade worden de woningen eerder gesloopt. De gemeente treft in afstemming met een gespecialiseerd sloopbedrijf momenteel voorbereidingen om zo snel mogelijk, maar in ieder geval in oktober, over te gaan tot sloop. Nadat de woningen gesloopt zijn, zullen op dezelfde plek vier nieuwe woningen teruggebouwd worden. Hiervoor loopt een selectieprocedure om een aannemer te contracteren.

Tijdens een bijeenkomst op 12 september hebben wethouders Jos Darwinkel en Robert Meijer de omwonenden bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen. De omwonenden worden de komende tijd verder geïnformeerd over de ontwikkelingen in het sloop- en herbouwproces.