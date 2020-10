Woningmarktcijfers: toenemende verkopen en prijsstijgingen

Uit de Woningmarktmonitor van oktober 2020 die ABN AMRO donderdag presenteerde, blijkt dat de woningmarktcijfers een stuk positiever zijn dan verwacht. Het aantal woningverkopen blijft toenemen en de prijsstijging bereikte in augustus met 8,2% zelfs het hoogste niveau van het afgelopen anderhalf jaar. Volgens Het Economisch Bureau van ABN AMRO, dat het onderzoek uitvoerde, komt dit voornamelijk door de lage hypotheekrente.

Toenemende vraag naar leningen en meer oversluiters

Sinds december 2019 is de rente op leningen met een rentevastlooptijd van 10 jaar met 60 basispunten gedaald tot 2%. Doordat de rente zo laag staat, is een koophuis beter betaalbaar. De vraag naar leningen met een lange rentevastlooptijd nam hierdoor logischerwijs flink toe, zo blijkt uit de Woningmarktmonitor.



Niet alleen het afsluiten van een lening was populair, maar ook het oversluiten. Zo koost liefst 40% van de totale hypotheekproductie er in het tweede kwartaal van dit jaar voor om de hypotheek onder te brengen bij een andere kredietverstrekker. De voornaamste oorzaak hiervan was het vooruitzicht van een stijgende hypotheekrente. Inmiddels is het enthousiasme voor oversluiten wat afgenomen. Het aantal hypotheekaanvragen in juli en augustus van dit jaar toont dit aan. In deze periode was er namelijk aanzienlijk minder interesse in oversluiten.



Overbieden de normaalste zaak van de wereld

Momenteel is er sprake van krapte op de woningmarkt. Er is veel vraag, maar het aanbod is beperkt. Dit resulteerde er volgens makelaarsvereniging NVM onder meer in dat huizen die in het tweede kwartaal van 2020 te koop stonden, gemiddeld binnen 28 dagen van eigenaar wisselden. Een woning werd in deze periode vrijwel standaard voor een hoger bedrag verkocht dan de vraagprijs.



Het overbieden van de vraagprijs voor woonhuizen heeft ervoor gezorgd dat het prijspeil flink steeg. Zo wijzen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit dat een woning in augustus 2020 voor gemiddeld 336.000 euro verkocht werd. Ter vergelijking: in augustus 2019 lag de gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis 6,4% lager.



Verwachtingen voor de komende periode

Ondanks dat de ontwikkelingen momenteel positiever zijn dan verwacht, zien de economen de woningmarkt op korte termijn afkoelen. Dit geldt ook voor Philip Bokeloh, econoom van Het Economisch Bureau van ABN AMRO: “Hoewel het aantal woningaankopen momenteel nog stijgt, houden we er nu rekening mee dat ze dit jaar zullen stabiliseren. Eerder gingen wij nog uit van een afname van 5%.”



Ook voor wat betreft de huizenprijzen ziet Bokeloh het allemaal minder rooskleurig in dan dit jaar het geval is: “De verwachting voor het aantal transacties in 2021 blijft onveranderd -10%. De stijging van de huizenprijzen zal dit jaar in de buurt liggen van 7% en volgend jaar stabiliseren, ten opzichte van de respectievelijk 6% en -2% die we in juli nog hadden voorspeld.”