Wooncomplex Turnweijde zet in op activiteiten

RODEN – Aan de Touwslager in Roden ligt het wooncomplex Turnweijde. Het is er prettig wonen. Toch werden onderlinge contacten tussen bewoners gemist. Met behulp van Welzijn in Noordenveld werden onlangs stappen ondernomen om een activiteitenprogramma op te zetten en te promoten. Sportcoach Marten Vogt en buurtwerker Hennie de Jong zijn hierbij betrokken. Samen met Hennie de Heij, Reina Zoethoud en Louise Spanenburg (foto) werden stappen ondernomen om dit te organiseren. Ook vanuit de betrokken bewoners is Rie Barelds hierin actief.

‘Samen met de vrijwilligers hebben we een wekelijks ontmoetingsprogramma opgezet in de gezamenlijke ruimte in het wooncomplex van de Turnweijde,’ zegt Hennie de Jong. ‘Zo is er wekelijks Inloop en Ontmoeting met een kop koffie. Daarnaast gaan we om de veertien dagen een activiteit organiseren. Zo staat er een rollatorkeuring op het programma, gaan we Shuffleboarden, komt de wijkagent langs voor een gesprek, komt de Fietsbond en gaat Zorggroep Drenthe met ons in gesprek over hulpmiddelen. Het zijn allemaal onderwerpen die passen bij de ouder wordende mens en waar veel vragen over zijn. Met dit programma sluiten we daarbij aan en bevorderen zo ook ontmoeting en onderlinge contacten. Een onlangs gehouden startbijeenkomst gaf goede hoop voor een mooi vervolg,’ laat zij weten.

Niet alleen zijn bewoners van het complex de Turnweijde welkom op de woensdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur. Wie wil is welkom, zowel wekelijks als bij de activiteiten. De ontmoetingsruimte is onlangs in samenwerking met bewoners en Woonborg verbouwd en opgeknapt. Wie meer wil weten kan ook contact opnemen met het Servicebureau van Win 050 3176500.