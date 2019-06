Worteldagen kent ‘Vreemde Gezichten’

NORG – De jaarlijkse Worteldagen in Norg tijdens het Pinksterweekend van 7 tot en met 10 juni gaven een hoop ‘Vreemde Gezichten’ te zien. Vanaf het festivalterrein bij Kunsterf Norg werd afgelopen vrijdag de aftrap gegeven.

Omdat De Krant in verband met Pinksteren niet al het nieuws van het afgelopen weekend kon oppikken, bezochten we een try-out. Daar ontmoeten we Cris Mollee uit Utrecht (foto). Als tweedejaars student op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht met als studierichting Interactive Performance Design, heeft zij bij Groenzorg Norg aan de Pompstee haar locatie gevonden. ‘Ik heb hier eerst twee dagen rondgelopen en gekeken wat er hier allemaal gebeurt. Groenzorg is een dagbesteding voor mensen met een beperking. En het is hier heel relaxt. Zeker als je zoals ik uit Utrecht komt, dan is het hier heel erg rustig. En rust is ook een kwaliteit. Ik heb gekozen voor een kaslocatie. Ik neem de bezoekers in 8 minuten mee met een verhaal over onderzoek, experimenten met vloeistoffen en het bestrijden van een virus. Mijn voorstelling heet De Doorbraak(je).’

De Worteldagen vinden elk jaar in het dorp plaats. Ina Reijnders is initiatiefnemer. ‘Worteldagen zijn een kleinschalig beeldend locatie theater die een 40-tal studenten van diverse kunstzinnige academies de gelegenheid geeft om voor een groot publiek op te treden. ‘Vreemde Gezichten’ is een mooi thema en geeft tegelijkertijd de studenten de mogelijkheid er creatief mee om te gaan. Ze bepalen zelf de richting en dat geeft altijd verrassende theater- en kunstmomenten,’ zegt Ina Reijnders. Het is voor de 14-de keer dat de Worteldagen in het Norgse worden gehouden.