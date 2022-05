Worteldagen Norg: 27 studenten, 7 routes en een kindervoorstelling

Studenten krijgen de tijd zich te ontwikkelen op het locatie theaterfestival ‘van 3 t/m 6 juni

NORG – ‘Na drie jaar is het eindelijk weer zover. We mogen weer,’ zegt een enthousiaste Ina Reijnders. Samen met partner Rob en dochter Saskia zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels in de eindfase terecht gekomen. Gisteren zijn de eerste van de 27 studenten aangekomen op het terrein nabij huize Reinders aan de Bonhagen. Hier zal het de toekomstige theatermakers aan niets ontbreken. Dat is de familie Reijnders, na 16-jaren De Worteldagen te hebben georganiseerd, wel toevertrouwd. Van vrijdag 3 tot en met Pinkstermaandag 6 juni zullen de studenten het thema Tijdloos vormgeven.

‘Ons festivalterrein is Kunsterf Norg in het centrum van het dorp. Een prachtige locatie, die we met meer dan 500 klokken gaan inrichten. Dat wordt wat, nu al zin in. Tijdloos is een mooi thema. We willen de studenten altijd een zo’n breed mogelijk onderwerp meegeven, zodat zij niet gebonden zijn en hun eigen performances kunnen bedenken en uitvoeren. Elk keer weer zijn we hevig verrast door de prachtige schouwspelen,’ laat Ina weten. Saskia Reijnders is op basisschool De Hekakker met alle kinderen bezig om de openingsvoorstelling op vrijdag 3 juni om 19.45 uur voor te bereiden. ‘Ook hier neemt de tijd ons met al zijn wijzers en cijfers in beslag. We hebben objecten gemaakt en die zullen we op een spectaculaire wijze gaan presenteren,’ aldus Saskia Reijnders. Cultuurambtenaar Renske Bult zal deze avond het startschot geven van De Worteldagen. ‘Zij gaat de gemeente Noordenveld verlaten als cultuurambtenaar. Zij heeft altijd achter ons programma gestaan en veel werk voor ons verzet. Zie deze opening dan ook als waardering naar haar toe.’ Na opening, die voor iedereen gratis te bezoeken is, beginnen de voorstellingen en is er om 21.30 uur op festivalterrein muziek van de BBQ Boys en de Monroes.

De Worteldagen kent een passend concept. 27 studenten die op 7 routes 4 dagen lang theaterkunstproducties maken. Meer dan 100 voorstellingen staan deze Pinksterdagen op de rol. Deelnemende scholen zijn onder andere de Minerva Academie in Groningen, de Academie voor popcultuur in Leeuwarden en de HKU Utrecht. Volgens Rob Reijnders is er de laatste jaren meer diversiteit te zien tijdens de voorstellingen. ‘De opleidingen zijn breder geworden. Design en Multimedia komen steeds meer aanbod. Ik vind dat prachtige ontwikkelingen, want het wordt voor de bezoekers een steeds divers programma dat we kunnen bieden. Mooier ook.’ Vooral op de beide Pinksterdagen zit het programma vaak bomvol bezoekers. ‘We bevelen dan ook van harte de try-outs aan en de start op de vrijdagavond en de zaterdag.’ Elke 10 tot 15 minuten start een nieuwe route waarbij 4 voorstellingen kunnen worden bezocht. Dat kan wandelend of fietsend.

Ina Reijnders noemt De Worteldagen uitgelezen kans voor de studenten om zich te presenteren en te ontwikkelen. ‘Dat is ook het mooie van deze dagen,’ merkt zij op. ‘Studenten kunnen blijven schaven aan hun theatervormgeving. Het is als een jas. Naarmate die meer gedragen wordt gaat die beter zitten. Worteldagen is locatietheater die ook alleen past op die unieke locatie die de student in ons dorp heeft uitgezocht en waaromheen een performance wordt bedacht die alleen daar past. Dat maakt De Worteldagen dan ook zo uniek.’ De waardering komt inmiddels vanuit het gehele land richting de initiatiefnemers. En dat is toch ook mooi!