Woudklank in concert

RODEN – Woudklank is volop aan het repeteren om de laatste puntjes op de i te zetten voor het concert binnenkort. Het thema van het geplande concert is The Beatles. The Beatles, de rock- en popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. Woudklank is in deze muziek gedoken en heeft een aantal van hun bekende songs met heel veel plezier ingestudeerd. Het koor wordt begeleid door Jasper Blokzijl aan de piano. Daarnaast brengt de band “Roots 66” ook een aantal nummers van “the Beatles” ten gehore. Een mooi afwisselend programma. Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Viola Land. Het concert is zaterdagmiddag 22 oktober en begint om 14.30 uur. Plaats van het concert: Op de Helte, Touwslager 125 in Roden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Daan Nijman en leden van het koor en kosten 15 euro en voor kinderen 7.50 euro in de voorverkoop. Aan de zaal zijn de kaarten17,50 euro.