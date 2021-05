WTC Roden viert 40-jarig jubileum

RODEN – Dit jaar is het 40 jaar geleden dat WielerTourClub Roden werd opgericht. De vereniging die in 1981 werd opgericht heeft als doelstelling om het toerfietsen en het ATB-en te bevorderen en te stimuleren. Dit allemaal zonder wedstrijdkarakter. De vereniging hoopt eind augustus van dit jaar een speciale tocht te organiseren om samen met de leden het 40-jarig bestaan te vieren. Of dit kan, blijft vooralsnog onzeker.

Tourclub WTC telt op dit moment 166 leden, waarvan 18 dames. Iedereen fietst op zijn eigen niveau en worden ingedeeld in een groep, namelijk A, B of C. In deze groepen fietsen wielrenners samen met andere leden van een vergelijkbaar niveau. “Het maakt niet uit welk niveau je hebt, of je oud of jong bent, plezier staat altijd voorop bij ons, al 40 jaar”, begint voorzitter Jaroen Cazemier.

Het wieleravontuur startte voor Jaroen ongeveer 20 jaar geleden. “Eind jaren ’90 ben ik begonnen met fietsen. Ik was toen een jaar of 30 en sindsdien is wielrennen de mooiste sport die er is. De gezelligheid, het samen zijn en samen fietsen zijn voor mij het allerbelangrijkste. Dat zit er al in sinds ik lid werd 20 jaar geleden. En dat willen we ook graag uitstralen.”

Ook voor WTC was het een bewogen jaar en dat is een understatement. Toch is Jaroen trots op alles wat ze nog hebben kunnen doen, ondanks alle beperkingen. “Je moet vooral creatief zijn in je oplossingen. Normaal gesproken fietsen we de toertochten met een grote groep, maar door alle coronamaatregelen kon dit niet meer. Het kon alleen nog in groepjes van vier, maar als je daar slim mee omgaat is er heel veel mogelijk. Zo kan je het ene groepje de route linksom laten rijden en een andere groep rechtsom, dan kom je elkaar toch een keer tegen en kan je even naar elkaar zwaaien. Een ander idee dat we hadden bedacht is om een groepje langzame rijders uit groep C eerder te laten starten dan snelle rijders uit groep A. Dan passeert de snelle groep de langzame groep onderweg en zie je elkaar toch nog even”, gaat hij verder.

Om toch terug te blikken op 40 jaar, vertelt Jaroen over zijn hoogte- en dieptepunt in de jaren dat hij nu bij de club betrokken is. Zijn gedachten gaan terug naar 2014. “Dat was voor mij echt een herinnering om nooit te vergeten. We hebben toen meegedaan aan de Tour for Life. Dit was een grote toertocht van 1300 kilometer, georganiseerd voor Artsen zonder Grenzen, waarbij we in acht dagen van Italië zijn teruggefietst naar Nederland. We moesten toen ook zelf sponsors regelen. Deze sponsors werden ook gedrukt op onze kleding. We hebben met deze tocht heel veel geld op gehaald voor het goede doel. Het speciale voor mij was dat je ook echt een voldaan gevoel hebt als je het hebt gehaald. En je fietst ook nog eens op plekken waar je niet elke dag komt.

Het dieptepunt is toch wel afgelopen jaar geweest. In de 40 jaar dat de vereniging nu bestaat hebben we nog nooit een jaar gehad zoals dit, waarin zo weinig mag. Waarin eigenlijk alle leuke dingen van de vereniging ineens wegvallen. Je mist elkaar, het ouwehoeren op de fiets, lekker een biertje drinken na afloop, halverwege een kopje koffie met een lekker stuk appeltaart, de gezelligheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop echt dat we dit met z’n allen heel snel achter ons kunnen laten.”

Alle mooie dingen die komende zomer op de planning staan kunnen hopelijk doorgaan. Zo helpt WTC met het organiseren van De Veldslag om Norg, Drenthe 200 en de Velodroom Veldtoertocht. “Dit zijn allemaal evenementen waar we het uiteindelijk met z’n allen voor doen. Het zou voor iedereen fantastisch zijn als dit weer in de originele vorm door kan gaan. Ook staat de Lustrumtocht op de planning voor komende zomer en willen we de traditionele zondagsritten weer oppakken. De activiteitencommissie organiseert periodiek op zondag een mooie tocht van ongeveer 100 kilometer. Alle ritten vertrekken vanuit Roden en zijn altijd gevarieerd en altijd weer anders.”

“Als je van fietsen en gezelligheid houdt ben je van harte welkom bij onze vereniging. Iedereen kan deelnemen op zijn eigen niveau en het is altijd samen uit, samen thuis. Uiteraard is iedereen fanatiek en wil iedereen aan het eind van de rit een voldaan gevoel hebben, maar we rijden elkaar nooit kapot”, sluit de voorzitter af.

Wat: Veertig jarig bestaan WTC Roden

Waar: Roden

Info: www.wtcroden.nl