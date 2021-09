WTC Roden viert jubileum met proloog, tijdrit, toertocht én receptie

RODEN – De Wieler Toerclub Roden (WTC) kijkt terug op een zeer geslaagd jubileum. Liefst veertig jaar bestond de Roder wielervereniging. En dat werd gevierd met wel heel sportief programma afgelopen zaterdag. De dag startte met een lekker ontbijtje bij de Velodroom in Roden. Ruim vijftig leden fietsten vervolgens een proloog langs adverteerders, een tijdrit én een toertocht. ‘Een geweldige dag. En gelukkig hebben we het droog gehouden’, vertelt Hans Bentum die de dag mede-organiseerde. ‘We zijn blij dat er geen valpartijen waren. Wel was er af en toe een lekke band, maar dat hoort erbij. Na de lunch in Lieveren zijn we in vier verschillende groepen begonnen aan de toertocht. Via Norg, Smilde, Appelscha, Oosterwolde terug naar Roden. Daar begon rond half vijf de receptie bij Onder de Linden. Echt een supergeslaagde dag. De jongste deelnemer was 20 en de oudste 78!’