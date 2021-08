WTC viert veertigjarig jubileum met sportief programma

‘We fietsen ons niet het snot voor de ogen, samen uit samen thuis is het motto’

RODEN – Toerclub WTC Roden tikt op 30 augustus haar veertigste jaar aan. Reden voor een sportief feestje, vindt de club. Zaterdag 28 augustus is de dag waarop het jubileum van WTC gevierd wordt. Hans Bentum is lid van de jubileumcommissie en doet alvast een boekje open over het programma. Vast staat is dat de dag start met een gezamenlijk ontbijtje bij de Velodroom en eindigt met een borrel bij Onder de Linden.

Het is niet alleen de sport zelf die de club bij elkaar houdt, ook het sociale gebeuren eromheen maakt dat het zo leuk is om bij WTC te fietsen, vindt Hans van Bentum die zelf twintig jaar lid is. ‘Onze vereniging telt 166 leden waarvan een groot deel slapend lid is. Een vaste kern van zo’n 40 à 50 leden fietst regelmatig, daar behoor ik zelf ook toe. Onze leden komen niet alleen uit Roden, maar ook uit omliggende dorpen. Dinsdagavond is onze vaste trainingsavond, geleid door Stefan Poutsma. We starten vanaf de Velodroom.’ En dat is niet zomaar even een stukkie fietsen, er wordt hard gewerkt zelfs. ‘We doen interval, sprinten, waaierrijden, kop over kop en tijdritten. Daarnaast fietsen we in het weekend vaak een leuke route met een vaste groep. Samen avonturen beleven op de fiets maakt het leuk. En elkaar een beetje de loef afsteken natuurlijk. Vlak voor het bordje Roden nog even een sprintje trekken. Ook rijden we gezamenlijke ATB tochten en toertochten, de Jan Janssen Classic bijvoorbeeld. Al is het de laatste twee jaar een beetje stil. Gelukkig kan er nu weer meer. Iedere zondag vertrekken verschillende ploegen in verschillende snelheden vanaf de Velodroom. De windrichting bepaalt de route. Je wilt geen tegenwind op de terugweg. Een zuidwestenwind betekent meestal dat we richting Dokkum of Midam gaan. Met een noordwestenwind gaan we richting Lauwersoog en bij een noordoostenwind fietsen we naar Gasselte of Diever.’

Niet alleen het lekker in beweging zijn is prettig, ook andere zaken maken het leuk om lid van WTC te zijn, vindt Hans. ‘Het ergens bij horen, het samen dingen delen over een hobby, dat maakt het leuk. ‘We hebben het over de GIRO, een nieuwe fiets, Tom Dumoulin of Annemiek van Vleuten. Dat schept een band. En daarbij stimuleer je elkaar om in beweging te zijn’, zegt Hans die meteen maar even gebruik maakt van de gelegenheid gebruik maakt om vrouwen aan te moedigen om ook op de pedalen te springen. ‘Het overgrote deel is nog steeds man bij WTC. We zouden heel graag dames bij onze groep willen hebben. Ze hoeven niet bang te zijn dat het alleen maar om de snelheid draait. Zeker niet. We wachten allemaal op elkaar. We fietsen ons echt niet het snot voor de ogen. Samen uit, samen thuis is het motto. En onderweg drinken we een kop koffie met iets lekkers. Dus ik zou zeggen: wees welkom!’

Programma

Zaterdag 28 augustus dus. Dan gaat het gebeuren. Maar niet voordat er eerst een lekker ontbijtje naar binnen gewerkt is. ‘We verzamelen om 8 uur bij de Velodroom. Daar staat in het wielercafé een ontbijtje op ons te wachten. Daarna start om 9:15 uur de proloog, waarbij we langs alle adverteerders fietsen, ondernemers die adverteren in ons clubblad ‘De Raddraaiers.’ Een ritje van 35 kilometer. Om 10:45 houden we de tijdrit, we starten bij de ijsbaan in Langelo. Vervolgens staat er om 12:15 bij Café het Hart van Lieveren een lunch op ons te wachten. Vanuit daar start om 13:45 uur de toertocht. De finish is bij Hotel Restaurant Onder de Linden in Roden. Om 16:45 moet iedereen binnen zijn. We sluiten af met een borrel en iets lekkers.’ Aanmelden voor de lustrumdag op 28 augustus kan nog via lustrum@wtcroden.nl.