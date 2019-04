Wytze Keuning, een wereldberoemde Tolberter

TOLBERT – In het jaar waarin Oudheidkamer Fredewalda het 25-jarig jubileum viert, wordt aandacht besteed aan het leven en werken van Wytze Keuning. Hij was het tweede kind van Klaas Jurjens Keuning en Grietje Wijtzes van der Velde, die in 1873 vanuit Ureterp naar Tolbert verhuisden. Ze kochten het pand Hoofdstraat 45 van de gemeente Leek, waar Wytze werd geboren. Klaas Keuning was verver (schilder) van beroep, maar kocht in 1877 Café de Unie, dat schuin tegenover de CazemierBoerderij heeft gestaan.



Wytze Keuning beleefde zijn jeugd in Tolbert, tot de familie (inmiddels uitgebreid tot 11 kinderen) in 1895 naar Café Belvédère in Helpman vertrok. Keuning werd onderwijzer en gaf les aan meerdere scholen in de provincie Groningen. Hij schreef schoolboeken, maar was als auteur ook op andere terreinen actief. Zijn streekroman “De Fakkel” speelt zich af in Tolbert en wordt in dit jubileumjaar heruitgegeven door de Tolberter uitgeverij EigenZinnig.



Na zijn onderwijsloopbaan schreef hij muziekrecensies voor het Nieuwsblad van het Noorden en nog enkele romans. Bijzonder is zijn trilogie “Asoka”, een “Indische roman uit de derde eeuw voor Christus”, waarin de verspreiding van het Boeddhisme centraal staat. De drie delen zijn inmiddels in het Engels vertaald en de boeken worden tot in Azië en Amerika gelezen.



Naast Wytze telt de Keuning-familie nog andere bijzondere nazaten, zoals de onderwijzers/schrijvers Jan Keuning en diens zonen Pieter J. en Willem E. Keuning (Willem de Mérode). Ook de uitgeverijen Bosch & Keuning en Zomer& Keuning zijn uit deze familie voortgekomen. Ook actrice Marjolein Keuning en museumdirecteur Ralph Keuning (De Fundatie Zwolle) zijn afstammelingen. Met dank aan nazaten van de Keunings is een bijzondere tentoonstelling over de familie samengesteld, die vanaf 7 april gedurende de zomermaanden te bezoeken is. (foto: geboortehuis Wytze Keuning)