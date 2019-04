Yarden in financiële problemen

REGIO – Uitvaartverzekeraar Yarden is in de financiële problemen geraakt. Dat zou komen door de slechte resultaten van de verzekeringstak van de uitvaartorganisatie. De financiële buffers zijn zorgwekkend laag. Dat heeft Yarden bevestigd aan RTL Z naar aanleiding van een bericht in het Financieele Dagblad. Dat de reserves van Yarden tot een dieptepunt gedaald zijn, zijn te wijten aan oude polissen die veel geld kosten. Verzekerden hoeven zich overigens (nog) geen zorgen te maken, Yarden keert gewoon uit volgens een woordvoerder. Er was eerder al eens sprake van dat Begraaf en Crematievereniging ‘De Laatste Eer’ in Roden zou gaan fuseren met Yarden.