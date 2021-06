Yes… de tas aan de vlag!

RODEN– Ieder jaar opnieuw een spannend moment. Billenknijpen op de bank met de telefoon binnen handbereik. En maar hopen dat –ie niet over gaat. Althans, dat school niet aan de lijn hangt. Want dan is het foute boel. Gelukkig niet voor Eline ten Hoor uit Roden. Zij kreeg te horen dat ze met glans over de schans was met haar havo-examens op de Lindenborg in Leek. Alle reden om de tas aan de vlag te hangen! Eline mag –net als heel veel andere geslaagden- genieten van een lekker lange vakantie. En na de vakantie begint ze aan een nieuw avontuur: hotelmanagement in Leeuwarden.