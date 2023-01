Yin Yang Bij de Buren in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Yin Yang Bij de Buren aan de Kerklaan in Veenhuizen op donderdagavond. Afgelopen week zijn daar de yogalessen weer gestart. Onder professionele begeleiding van yogadocent Karen ter Berghe nemen cursisten allerlei verschillende houdingen aan op een matje. Vorig jaar werd het initiatief geïntroduceerd door Welzijn in Noordenveld. Met succes. Omdat er behoorlijk wat animo was, krijgt yoga in Veenhuizen een vervolg. Iedere donderdagavond zijn er twee groepen: van 19:15 tot 20:00 uur en van 20:15 tot 21:00 uur. ‘Er is zoveel belangstelling, dat we nu gaan bekijken of we een derde groep kunnen starten. We vinden het belangrijk dat er ook in de kleinere dorpen iets te doen in. De ruimte van Bij de Buren leent zich hier uitstekend voor ’, vertellen de sportcoaches van WiN. ‘We zijn aan het inventariseren of vrijdagochtend een mogelijkheid is om nog een groep te vormen.’ Wie belangstelling heeft, kan zich opgeven via service@stwin.nl of te bellen met 050-3176500. Voor 15 lessen betaal je 90 euro.