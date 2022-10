Yoshua St. Juste ziet voldoende uitdaging bij Leekster Eagles

LEEK – Yoshua St. Juste verliet Hovocubo vorig seizoen om terug te keren bij de club waar het zaalvoetbal voor hem jaren geleden begon. De verschillen zijn groot, maar daarin ligt nu net de uitdaging voor de speler met een schat aan ervaring. Als clubspeler en speler van Oranje heeft hij zijn sporen ondertussen ruimschoots verdiend.

Inmiddels is het seizoen weer volop aan de gang en ondanks de teleurstellende resultaten, ziet de speler uit Eelderwolde voldoende lichtpunten. ‘We haalden uit de eerste twee duels maar twee punten en dat hadden er net zo goed zes kunnen zijn. De wijze waarop had het ons overkwam had niet moeten gebeuren, maar daarin ligt voor ons direct een verbeterpunt. Ik verwacht zeker dat wij de komende periode meer punten gaan pakken. Ook een kleine voorsprong moeten we dit seizoen behouden, totdat het laatste fluitsignaal heeft geklonken.’

Leekster Eagles draaide een goede voorbereiding en heeft als ploeg ruimschoots voldoende kwaliteit om dit seizoen uit de buurt van de gevarenzone te blijven stelt St. Juste. ‘Ondanks het feit dat ik geblesseerd ben geweest en nu weer minuten ga maken, heb ik de ploeg natuurlijk wel aan het werk gezien. Er zit voldoende explosiviteit in en we hebben voorin spelers die het kunnen afmaken, maar in de omschakeling valt er zeker nog wel wat winst te pakken. In het zaalvoetbal worden wedstrijden op details beslist en de ploeg waar ik nu onderdeel van uitmaak is nog een jonge ploeg die veel kan leren. We moeten om die reden ook geen hele grote uitspraken doen, maar vooral ons uiterste best doen.’

Waar de selectie haar zinnen zet op een plek bij de eerste acht bekijkt St. Juste het toch iets anders. ‘Of we nu bij de eerste acht of bij de reeks tot en met de zestiende plek eindigen. In beide scenario’s zit voldoende uitdaging, maar het is geen schande als je de eerste acht niet haalt. De periode bij Hovocubo heeft mij geleerd dat je tijdens de play-offs in dit soort wedstrijden hele grote uitslagen kunt neerzetten en dan is het maar de vraag of dit soort duels leuk zijn om te spelen. Bekijk je het vanuit het oogpunt van ontwikkeling, dan denk ik dat er mooiere affiches in beeld komen als je bij de onderste acht eindigt.’