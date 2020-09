Youp van ’t Hek in De Winsinghhof ouderwets op dreef

‘Ben ik nog wel de juiste man voor een oudejaarsconference?’

RODEN – Afgelopen week hield Youp van ’t Hek vier try-outs voor zijn oudejaarsconference in Theater de Winsinghhof. Verdeeld over twee dagen speelde de gevierd cabaretier voor zalen van zo’n dertig mensen. De sfeer, zo gaf hij van tevoren al aan, is anders. ‘Meestal golft de zaal terug op je ritme. Dat is nu niet het geval’, sprak hij dinsdagmiddag. Toch gaf hij aan er ‘heel veel zin’ in te hebben. Iets wat ook bleek uit zijn try-outs, die stuk voor stuk goed werden ontvangen.

De handen in de zakken, een weelderige pluk borsthaar steekt uit zijn blouse. Van ’t Hek komt zelf nog ietwat beduusd uit de Volvo van Simon van Willigen. De toneelmeester reed. Het gaf Van ’t Hek de gelegenheid om nog even een uiltje te knappen. De cabaretier sloft vanaf de parkeerplaats naar het voor hem nog onbekende Roner theater. Pas wanneer hij directeur Natalie Straatman ziet, schrikt hij plots wakker. Een omhelzing volgt, waarna Van ’t Hek even contact heeft met zijn ‘teamgenoten’. De mannen van het licht en de muziek zaten al even te wachten.

Datzelfde geldt voor de aanwezige pers. Dat zijn in dit geval een fotograaf en redacteur van De Krant, en een uit Breukelen overgekomen fotograaf van Veronica Magazine. Laatstgenoemde heeft voor de gelegenheid zelfs een eigen studio opgebouwd in het theater. Maar voor de plichtplegingen met de pers kunnen aanvangen, kijkt Van ’t Hek eerst even rond in het theater.

De cabaretier spreekt over een fijn theater, bevraagt ondertussen Straatman over haar werkzaamheden bij de Winsinghhof en noemt een naar zijn idee iets te rood aangeklede ruimte een ‘hoerenkast’. De humor is ook buiten het toneel nooit ver te zoeken bij één van de grootste (figuurlijk) cabaretiers die Nederland ooit heeft gekend.

Dat Van ’t Hek zijn debuut maakt in Roden, is te danken aan Straatman. De twee kennen elkaar van de Groninger Stadsschouwburg, een theater waar Van ’t Hek heel graag mag komen. Straatman was er werkzaam. ‘Na optredens gingen we vaak met het hele team nog ergens dansen. Daar was zij ook bij.’ Het contact verwaterde niet en toen Straatman de cabaretier vroeg naar Roden te komen, kon hij eigenlijk geen nee zeggen.

Voor de camera van De Krant (het filmpje is terug te zien op www.dekrantnieuws.nl) benadrukte Van ’t Hek nog maar eens dat hij onder de indruk was van het Roner theater. ‘Het is een prachtige zaal’, zo laat hij weten. Het schrijven aan de conference gaat het tot nog toe goed af. Over het coronavirus, wat hij zelf onder de leden heeft gehad, wil hij niet al te veel meer vertellen. ‘Dat is toch een beetje een afgekloven karkas.’ Ondertussen geeft hij aan het ‘best ingewikkeld’ te vinden om voor deels gevulde zalen te spelen. ‘Het is heel arrogant, maar sinds 1984 ben ik altijd uitverkocht geweest. Ik ben volle schouwburgen gewend waar de zaal terug golft op mijn ritme.’

Nu is dat dus heel anders. Vooraf spreekt Van ’t Hek zelfs van een ‘crematiesfeer’. ‘Je hebt niet het gevoel van een avondje cabaret.’ Vandaar ook dat hij nog niet zeker is of zijn oudejaarsconference wel doorgang gaat vinden. ‘Dat beslis ik eind november, begin december’, zegt hij. ‘De show moet goed zijn. Eerst werk ik aan de conference. Er is materiaal genoeg. Dan volgt een proces van schrijven, schrappen, schrijven, schrappen.’

‘De helft van wat u nu hoort, hoort u nooit meer’

Als hij later eenmaal voor zo’n dertig nieuwsgierigen de zaal betreedt, is er van een crematiesfeer geen sprake. Het enthousiasme golft van de tribunes, waar de – volgens Van ’t Hek – nuchtere Drenten vol verwachting wachten op wat er komen gaat.

De show begint met een waarschuwing. ‘Dit is een try-out voor mijn oudejaarsconference in december. Er gaat de komende maanden nog een hele hoop gebeuren, dus er gaat nog heel veel veranderen aan de show. Sommige grappen worden geschrapt, anderen toegevoegd of in een andere volgorde gezet. De helft van wat u nu hoort, hoort u nooit meer.’

Vervolgens barst Van ’t Hek in een mooie cadans los. Zijn show is herkenbaar, het is Youp ten voeten uit. Hij is grof, chargerend en weet vaak de juiste snaar te raken. De gebruikelijke onderwerpen komen voorbij. Politiek, Black Lives Matter, de thuiswerkers, de millennials en zelfs de vrouw van Freek de Jonge komen aan bod. Ondertussen stelt hij hardop de vraag of Van ’t Hek nog wel de geschikte man is om een oudejaarsconference te doen. ‘Past mijn humor daar nog wel bij?’, vraagt hij. De humor die vaak op het randje ligt, maar waarvan steeds vaker wordt gezegd dat het niet gepast is. Het is juist die humor die twee avonden lang ontzettend goed in de smaak valt in Roden. Het verdict van de Roner moge dan ook duidelijk: natuurlijk moet Youp de oudejaarsconference doen.

Bijzondere seizoenstart

Niet alleen vanwege de grote naam van Van ’t Hek bleek het een bijzondere seizoenstart in De Winsinghhof te worden. Het theater had zich te houden aan de strikte richtlijnen omtrent het coronavirus. Dat wilde zeggen: gelieve niet eerder dan een kwartier voor aanvang van de show aanwezig en na tijd geen drankje in de foyer. Een welkomstdrankje werd wél aangeboden, maar ook een toiletbezoek werd afgeraden. Het nieuwe normaal in Theater de Winsinghhof is nog even wennen. In ieder geval is menig cultuurliefhebber verguld dat dit prachtige theater weer draait. Op een hoopvol seizoen!