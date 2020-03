Youp van ‘t Hek in ziekenhuis: coronavirus

REGIO – Cabaretier Youp van ‘t Hek (66) is besmet met het coronavirus. Dat heeft zijn management laten weten. De cabaretier is opgenomen in het ziekenhuis, de artsen hebben de situatie zoals het er nu voorstaat onder controle. Van ‘t Hek zal volgens planning woensdag 16 september op de planken van Theater de Winsinghhof in Roden staan voor een try-out van zijn laatste Oudejaarsconference.

Youp Van ‘t Hek valt in de risicogroep en is dus extra is extra vatbaar voor het virus. Eind december 2015 onderging de cabaretier een zware hartoperatie nadat hij een paar keer onwel was geworden op het podium. Het RIVM spreekt van ‘kwetsbaarheid’ als mensen hartziekten, longziekten, diabetes, nierziekten of andere ziekten hebben waarbij het immuunsysteem verzwakt is.