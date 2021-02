Zacht lenteweer op komst voor het weekend en begin volgende week

REGIO -Terwijl de schaatsen pas net weer in het vet staan, krijgen we vanaf komend weekend te maken met zacht lenteweer. De kans is groot dat de temperaturen een week lang hoog blijven voor de tijd van het jaar. Dit betekent dat de winterjas voorlopig weer even de kast in kan.

In het noorden van het land worden vanaf zaterdag temperaturen verwacht tussen de 15 en 18 graden met veel zon en een minimale kans op neerslag. Het lenteweer zal aanhouden tot en met woensdag. Vanaf dan zal het iets kouder worden, maar met nog steeds behoorlijk wat zon.