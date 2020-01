Zakenkring Roden maakt zich op voor boeiend 2020

RODEN – In theater De Winsinghhof luidde de Zakenkring Roden afgelopen weekend het nieuwe jaar in. Met heerlijk Mexicaans eten, verzorgd door La Comida, werd 2020 uitstekend afgetrapt. Meer dan honderd mensen kwamen naar het theater, om te proosten op het nieuwe jaar. Voorzitter Johan Hummel sprak de vele aanwezigen toe en blikte nog maar eens terug op 2019. Een jaar waarin de Zakenkring tot haar schrik de parkeerplaatsen bij het busstation zagen verdwijnen. ‘Ons is toegezegd dat die plekken gecompenseerd gaan worden, maar hoe is nog niet bekend’, stelde Hummel. Daarnaast wierp hij een blik op de toekomst van de fysieke winkels. Zij lijken zo langzamerhand de strijd met het internet weer te gaan winnen, omdat het winkelend publiek steeds meer behoefte heeft aan een stukje beleving. Beleving die ze op het internet niet kunnen vinden. Verder werd stilgestaan bij de verlenging van het Ondernemersfonds, iets waar de Zakenkring ontzettend blij mee is. De Zakenkring kan de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet zien, zo oordeelde Hummel. De muzikale omlijsting in De Winsinghhof werd verzorgd door coverband Cheerz.